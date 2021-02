Les températures en Arménie vont remonter de 5 à 6 degrés durant ces quatre prochains jours

Après le froid intense et les chutes de neiges et tempêtes sur certaines régions d’Arménie, hier 31 janvier, a compter d’aujourd’hui et jusqu’au 3 février, les températures vont remonter de 5 à 6 degrés en Arménie. Du 1er au 4 février les météorologues Arméniens ne prévoient pas de précipitations ou chutes de neige. Rappelons qu’hier la neige tombait en abondance en Arménie avec des tempêtes de neige au sud de l’Arménie.

Krikor Amirzayan