Des soldats Azéris tireraient régulièrement des coups de feu près des villages arméniens dans la région de Syunik au sud de l’Arménie

Sur des positions frontalières azéries, près des villages arméniens proches de Kapan dans la région du Syunik (sud de l’Arménie), les villages de Nerkin Hand, Chikahogh, Yeghvard, Agarak et Oujanis, Chapan ; NeDans les environs immédiats des villages de Chapan, Nerkin Hand, Shikahogh, Yeghvard, Agarak et Oujanis, les soldats azéris ont tiré des coups de feu par des armes légères et des armes de gros calibre en direction des villages arméniens. Des soldats Azéris probablement en étant d’ébriété. C’est Arman Tatoyan le défenseur des Droits de l’homme en Arménie qui a révélé l’information.

Les habitants de tous ces villages mentionnés ont notamment alerté le défenseur des droits humains affirmant que ces fusillades avaient lieu régulièrement le jour et la nuit. Selon les témoignages, l’objectif des Azéris étant d’intimider les civils villageois, femmes et enfants.

Contrairement aux données du ministère arménien de la Défense qui affirme que la frontière arméno-azérie de cette région du Syunik est sécurisée, ces faits relatent d’une relative insécurité ressentie dans cette région sur de l’Arménie frontalière avec l’Azerbaïdjan depuis la cession de la région de Latchine (Kachatagh en arménien) suite aux accords du 9 novembre dernier.

Krikor Amirzayan