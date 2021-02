La grande Turquie a déjà commencé en Géorgie, s’est récemment exclamé lors de l’émission « Objectif » à la télévision géorgienne Nikoloz Mzhavanadze, un avocat géorgien qui a évoqué l’invasion de la Géorgie par la Turquie et l’Azerbaïdjan. La Géorgie commence à ouvrir les yeux sur le danger turco-azéri qui menace le pays.

« Après la turquification de l’Adjarie et de l’occupation de Gareji, dans la région géorgienne de Marneouli, les extrémistes azéris investissent les espaces religieux géorgiens de Houjab et Marneouli et émettent des propos vexatoires à l’encontre des religieux géorgiens. Ces groupes dirigés par la Turquie commentent des attaques sur les chrétiens dans la ville de Bouknari, Gouria et aujourd’hui encore à Marneouli, en attaquant des couvents et enlèvent la croix du monastère de Nino » dit l’avocat géorgien et affirme « j’appelle à notre gouvernement à triompher de nos ennemis intérieurs ! ».

La Géorgie comprendrait-elle qu’elle est en danger entre la Turquie et l’Azerbaïdjan ? Mais pour Tbilissi qui est fortement engagée auprès du couple turco-azéri au détriment de l’Arménie, les jeux sont peut-être déjà fait. Et il est déjà trop tard pour se désengager…

Krikor Amirzayan