La Cour d’appel donne raison au juge qui avait fait libérer Kotcharian

Davit Grigorian, le juge qui avait prononcé la libération de Robert Kotachian en 2019, s’est vu conforté dans sa décision par un jugement de la cour d’appel vendredi. Celle-ci a en effet rejeté une procédure du procureur de la République d’Arménie, qui visait à faire annuler la décision d’un tribunal de première instance donnant raison au juge Davit Grigorian qui avait levé la détention préventive de l’ex-président poursuivi pour coup d’État et corruption.

Davit Grigorian, avait présidé le procès toujours en cours de Kocharian et de trois autres anciens fonctionnaires en mai 2019. Quelques jours plus tard, Grigorian avait non seulement libéré l’ex-président mais avait également suspendu le procès, remettant en question la légalité des accusations de coup d’État portées contre lui.

Ces décisions avaient provoqué la colère des alliés politiques et des partisans du Premier ministre Nikol Pashinian. Répondant aux appels de Pashinian, des centaines d’entre eux avaient bloqué les entrées des bâtiments du tribunal dans toute l’Arménie. Pashinian avait exigé un « contrôle » obligatoire de tous les juges arméniens, affirmant que beaucoup d’entre eux restaient liés à l’ancienne direction « corrompue » du pays.

Kocharian avait été arrêté à nouveau en juin 2019 après que la Cour d’appel ait annulé les décisions de Grigorian. Trois semaines plus tard, les forces de l’ordre devaient procéder à une perquisition et sceller les bureaux du juge. Un organe d’État supervisant le système judiciaire arménien a suspendu Grigorian et a autorisé le Service d’enquête spécial (SIS) à le poursuivre.

Grigorian a nié les accusations de falsification de documents portées contre lui et sa secrétaire. Il les a décrites comme des représailles du gouvernement pour la libération de Kocharian.

Les enquêteurs ont nié pour leur part tout lien entre l’affaire Kocharian et les poursuites engagées contre Grigorian.

En juin 2020, un tribunal de première instance d’Erevan a rejeté la plainte contre Grigorian pour manque de preuves avant même d’entamer le procès du juge suspendu.

La Cour d’appel a donc confirmé cette décision vendredi, statuant sur un appel interjeté par le procureur général d’Arménie. L’un des avocats de Grigorian, Georgi Melikian, l’a remercié pour cet « l’acte judiciaire fondé sur des principes »..

La juge qui a repris le procès de Kocharian plus tard en 2019, Anna Danibekian, a refusé à plusieurs reprises de libérer l’ex-président. En juin 2020, la Cour d’appel a annulé la décision de Danibekian de refuser la libération sous caution de Kocharian et a ordonné sa libération.

Kocharian, qui a dirigé l’Arménie de 1998 à 2008, rejette les accusations de coup d’État et de corruption portées contre lui comme étant politiquement motivées.