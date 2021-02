L’application arménienne Arloopa téléchargée depuis Google Play plus d’un million de fois

L’application arménienne de réalité augmentée et virtuelle Arloopa a été téléchargée depuis Google Play plus d’un million de fois, a déclaré le fondateur et directeur de X-TECH (développeur d’applications) Arman Atoyan dans un message Facebook.

« J’ai toujours dit qu’il fallait au moins 10 ans pour réussir. Au cours des 5 premières années, notre application a été téléchargée par 100 000 utilisateurs, et au cours de la dernière année - plus de 900 000 », a déclaré Arman Atoyan.

Il a souligné que pour assurer la croissance des téléchargements, la société n’utilisait aucun mécanisme publicitaire ou injections externes. Il s’est également fixé un objectif de 5 millions de téléchargements d’ici la mi-2021.

X-TECH est l’une des principales sociétés informatiques dans les industries du Web, du mobile et du jeu en Arménie, le créateur de la start-up sociale à succès CityBugs.

ARLOOPA est une application de réalité augmentée (RA), disponible en 6 langues - anglais, arménien, russe, allemand, espagnol et tchèque. L’application fournit 3 fonctions AR principales : numérisation basée sur les marqueurs, suivi sans marqueurs, expérience basée sur la géolocalisation. Certains objets 3D peuvent prendre vie lorsqu’ils interagissent avec eux.