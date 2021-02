Ucom va investir des millions dans la modernisation du réseau et le préparer à la technologie 5G

La société arménienne de télécommunications Ucom prévoit des investissements de plusieurs millions de dollars pour moderniser le réseau et le préparer à la technologie 5G d’ici la fin de 2021 ou le début de 2022, a déclaré le PDG d’Ucom, Ara Khachatryan.

« Cette année, nous prévoyons d’achever une tâche technique qui impliquera de grandes entreprises telles qu’Erickson et Nokia - et souhaitons lancer un programme de modernisation complète du réseau mobile. Cela signifie qu’à la fin de 2021 ou au début de 2022, nous aurons un réseau complètement prêt pour la 5G », a déclaré Ara Khachatryan.

Selon lui, dès que les fréquences radio et l’infrastructure appropriées seront fournies par le gouvernement, l’entreprise sera prête à travailler, et avant cela, le réseau 4G deviendra plus rapide et plus stable pour les abonnés.

« Le réseau 5G ne sera pas encore disponible, car de nombreux problèmes sont encore en discussion, mais notre réseau sera aligné sur ces capacités d’infrastructure, comme dans d’autres pays qui fournissent actuellement la 5G », a déclaré Ara Khachatryan.

En ce qui concerne les abonnés au réseau fixe, il a déclaré que dans plusieurs mois, ils ressentiraient également une amélioration significative de la qualité de la communication, puisque la société travaille avec des fournisseurs internationaux pour introduire les solutions grâce auxquelles les abonnés recevront plus stable et plus rapidement les communications.

« Pour 2021, il y a des objectifs et des produits clairs que nous voulons intégrer pour nos abonnés, en leur offrant de nouveaux services, afin qu’en plus des traditionnels, ils aient la possibilité de recevoir de nouvelles opportunités, mais pour l’instant nous n’ouvrirons pas les supports », a déclaré Ara Khachatryan.

Quant au montant des investissements pour les projets prévus, il a indiqué que la société négociait de nouveaux prêts avec les banques.

Il a également noté qu’en 2020, l’entreprise a mis en œuvre plus de 30 programmes sociaux couvrant également des domaines tels que la défense et l’éducation.

Des communications et des possibilités ont été offertes aux enfants des villages frontaliers de participer à divers programmes. Ucom a également participé au programme « Épaule et arrière », offrant diverses opportunités de marketing et de communication aux entreprises qui avaient des produits, mais qui rencontraient des problèmes de communication et de marketing.

La société arménienne Ucom (Universal Communications) a été fondée en 2007. Elle fournit Internet symétrique à haut débit, la télévision sur IP et la téléphonie numérique.