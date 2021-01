L’Arménie accueillera le festival STARMUS VI

En 2021, l’Arménie accueillera pour la première fois le festival international de haut niveau des astronautes, scientifiques et musiciens STARMUS VI, a déclaré le ministre de l’Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports, Artur Martirosyan.

« L’année dernière, nous avons initié et signé un accord correspondant avec les organisateurs du festival international STARMUS sur la tenue de cet événement en Arménie du 6 au 11 septembre 2021 », a déclaré Artur Martirosyan.

Il a souligné que c’était un grand honneur pour un petit pays comme l’Arménie d’accueillir ce festival, fondé par le célèbre astrophysicien d’origine arménienne Garik Israelian, qui vit en Espagne.

Selon Artur Martirosyan, de nombreuses figures bien connues de la science et de l’art viendront en Arménie pour participer au festival, ce qui augmentera l’intérêt des jeunes pour la science et pourrait également avoir un impact positif sur le tourisme.

Le festival STARMUS, fondé par Garik Israelian, chercheur à l’Institut d’astrophysique des îles Canaries (IAC), est une combinaison de science, d’art et de musique.

Astronautes, cosmonautes, lauréats du prix Nobel et autres personnalités éminentes de la science, de la culture, de l’art et de la musique sont invités à y prendre la parole.

Le premier festival STARMUS a été ouvert en 2011 par Neil Armstrong. Puis les festivals ont eu lieu en 2011, 2014, 2016 et 2017. Tous les festivals ont accueilli 21 lauréats du prix Nobel et de nombreux astronautes et musiciens, dont Hans Zimmer, Brian May, Rick Wakeman, Sarah Brightman et Brian Eno.

Le cinquième festival s’est tenu du 24 au 29 juin 2019 à Zurich (Suisse) et a été programmé pour coïncider avec le 50e anniversaire de l’atterrissage habité sur la lune.