L’autre frontière de l’Arménie : le projet de relancer l’ancien chemin de fer soviétique du Nakhitchevan à l’Azerbaïdjan apporte du potentiel et des inquiétudes

YERASKH, Arménie - À seulement une heure au sud de la capitale arménienne, Erevan, la principale autoroute nord-sud du pays se dirige vers l’est et traverse un rond-point dans le centre de Yeraskh, un village poussiéreux et usé de plusieurs centaines d’habitants.

Cernée par un pays vallonné de champs stériles et de montagnes jaunes, une route plus ancienne vous mènera un peu avant de se terminer soudainement alors qu’elle se jette dans une énorme berme en terre de 30 mètres de haut.



De l’autre côté de la berme se trouvent des barbelés, des positions militaires retranchées et le Nakhitchevan - la grande enclave azerbaïdjanaise en forme de losange nichée le long du sud-ouest de l’Arménie.

Pendant 30 ans, cette étrange frontière n’était guère plus qu’une curiosité et le site de fusillades occasionnelles entre azerbaïdjanais et arméniens.

Mais Yeraskh et sa frontière avec le Nakhitchevan sont maintenant au centre de la prochaine étape des séquelles de la deuxième guerre du Haut-Karabakh qui s’est terminée en novembre avec plus de 5000 tués, des dizaines de milliers de déplacés, des frontières réorganisées et des soldats russes retranchés comme soldats de la paix .

C’est également là qu’une ancienne ligne de chemin de fer soviétique, abandonnée depuis une génération, est appelée à fonctionner à nouveau, apportant peut-être du commerce et de nouvelles opportunités économiques avec elle.

Le 11 janvier, le Premier ministre arménien Nikol Pashinian et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev ont tenu leur première réunion depuis la guerre, au cours de laquelle l’Arménie a perdu le contrôle de vastes étendues de territoire qu’elle occupait en Azerbaïdjan.

À Moscou, aux côtés du président russe Vladimir Poutine, l’architecte de l’accord de cessez-le-feu qui a mis fin à la guerre, les deux dirigeants ont annoncé que l’Arménie obtiendrait une liaison ferroviaire avec la Russie, son principal allié.

Cette voie ferrée, selon le quotidien russe Kommersant, implique la réparation et la réouverture du chemin de fer de l’époque soviétique depuis Erevan.



La ligne traverse Yeraskh jusqu’au Nakhitchevan avant de revenir dans le sud de l’Arménie, puis en Azerbaïdjan proprement dit, et enfin en Russie.

La ligne donnerait également à l’Azerbaïdjan une liaison ferroviaire directe pour rejoindre son proche allié la Turquie via presque le même itinéraire à travers le Nakhitchevan.

À plus grande échelle, la perspective de la restauration du chemin de fer offre à l’Arménie un moteur économique qu’elle n’a jamais possédé depuis son indépendance en 1991.

Mais pour les habitants de Yeraskh qui ont des souvenirs de conflits souvent violents avec leurs voisins, le tableau n’est pas entièrement rose.

« J’ai été abasourdi quand j’en ai entendu parler », a déclaré un responsable de Yeraskh, qui a demandé à ne pas être nommé en raison de la sensibilité de la question. « Je ne l’ai appris que dans les journaux. J’en suis content parce que cela signifie que les gens vont rester ici, dans le village, et ne pas partir pour trouver du travail en Russie », a-t-il déclaré.

Les Russes sont ici

Les Russes, quant à eux,sont venus à Yeraskh.

Une petite garnison russe battant le drapeau tricolore blanc-bleu-rouge se dresse près du carrefour de la ville. « [Les Russes] sont arrivés le premier jour de la guerre [récente] », a déclaré le responsable anonyme.

Comme beaucoup dans la ville, le fonctionnaire a une histoire personnelle avec les Azerbaïdjanais de l’autre côté de la berme.

« J’ai défendu ce village de mes propres mains », a-t-il déclaré. « Mon père a fait la même chose avant moi. »

Yeraskh a été le théâtre de certains des tout premiers combats entre les villageois de souche arménienne et azerbaïdjanaise dans les premiers stades de la première guerre du Haut-Karabakh qui a commencé avec la guérilla à la fin des années 1980 et s’est transformée en un conflit à part entière qui a duré jusqu’en 1994.

En janvier 1990, des affrontements armés impliquant des armes légères et de l’artillerie de roquettes ont éclaté à Yeraskh après que des membres du Parti nationaliste du Front populaire d’Azerbaïdjan - qui a ensuite détenu le pouvoir en Azerbaïdjan (1992-93) - ont attaqué le village depuis le Nakhitchevan.

Les combats ont cessé après le déploiement de l’armée soviétique dans la région.

Les affrontements ont également contribué au lancement de la carrière de Vazgen Sarkissian, qui a été ministre de la Défense arménien puis Premier ministre et considéré comme l’une des figures les plus puissantes du pays dans les années 1990 avant d’être assassiné.

Le chemin de fer qui traverse Yeraskh a été fermé peu de temps après la fin de la guerre en 1994, les trains traversant le Nakhitchevan étant parfois attaqués.

La gare aujourd’hui est un spectacle plutôt triste.

Délabrée et presque abandonnée, elle accueille toujours des trains quotidiens d’Erevan et fournit une grande partie de l’emploi local.



Mais cela aussi se termine à l’énorme barrière de terre à la frontière.

Commerce turco-arménien ?

Il y a une autre nouvelle garnison russe dans la région, à cinq kilomètres à l’est dans le village de Paruyr Sevak.

Comme Yeraskh, la majeure partie du village est banale à deux exceptions près : l’enclave azerbaïdjanaise de Karki (Tigranashen en arménien) annexée de facto à sa périphérie, et l’hélicoptère russe qui a été abattu ici par les forces azerbaïdjanaises le 9 novembre, quelques heures à peine avant le cessez-le-feu qui a mis fin à la guerre.

« J’ai vu l’hélicoptère abattu de mes propres yeux », a déclaré un responsable de Paruyr Sevak, qui a demandé l’anonymat. « C’était une provocation [des Azerbaïdjanais] ».

Contrairement à Yeraskh, le responsable de Paruyr Sevak voit le potentiel de la réouverture du chemin de fer comme une menace pour son village.

« Les gens ici sont principalement engagés dans l’agriculture, cultivant des fruits et des légumes », a-t-il dit. « Si la frontière s’ouvre [au commerce], cela détruira l’économie locale. Les importations turques feront baisser les prix [de nos produits] », a-t-il affirmé.

On ne sait pas si un nouveau commerce avec l’Azerbaïdjan ou la Turquie est en vue une fois que le chemin de fer sera de nouveau en service.

Le neuvième point de l’accord tripartite qui a mis fin à la guerre en novembre comprend le « déblocage des liaisons économiques et de transport régionales ».

La raison invoquée par la Turquie pour garder sa frontière avec l’Arménie fermée - comme elle l’a fait depuis près de trois décennies - a toujours été expliquée par l’occupation par l’Arménie des sept régions azerbaïdjanaises adjacentes au Haut-Karabakh, un problème qui a été résolu par l’accord de cessez-le-feu.

Mais cela ne signifie pas automatiquement que les wagons de marchandises turcs arriveront bientôt à Erevan.

Des amis pas des ennemis

Pour d’autres, les souvenirs des « vieux jours » de l’ère soviétique suffisent à insuffler l’espoir pour l’avenir.

Sos Arakelian, un retraité de 68 ans à Yeraskh, se souvient quand ses voisins azéris étaient amis et non ennemis.

« Pourquoi ne devrions-nous pas vivre à côté des [Azerbaïdjanais] ? » Il a demandé. « A l’époque communiste, nous nous entendions très bien. Il n’y avait pas de problèmes à l’époque. »

Sos Arakelian comme d’autres dans le village, espère de nouvelles opportunités économiques si et quand la ligne ferroviaire avec le Nakhitchevan sera restaurée.

« Bien sûr, il est difficile de trouver du travail ici », a-t-il déclaré. « J’ai dû aller en Russie pendant des années [pour trouver un emploi]. Mais si le chemin de fer va à nouveau [au Nakhitchevan], alors les gens auront des emplois et le village ne mourra pas. »

Et les années de conflit transfrontalier ? Pour Arakelian, il pense que cela n’a rien de personnel et ne devrait pas affecter les futurs liens entre Arméniens et Azerbaïdjanais.

« Parfois, ils nous tirent dessus », admit-il, « mais ils savent que nous riposterons sur leur village. Si nous arrêtons tous les deux de tirer pour toujours, pourquoi ne pouvons-nous pas être amis ?

Neil Hauer

Neil Hauer est un écrivain indépendant basé en Arménie.

Radio Free Europe