Les Vice-Premiers ministres d’Arménie, de Russie et d’Azerbaïdjan ont convenu de créer des sous-groupes d’experts

La réunion des Vice-Premiers Ministres d’Arménie, de Russie et d’Azerbaïdjan au niveau d’un groupe de travail trilatéral s’est terminée à Moscou. Information rapportée par le site officiel du gouvernement russe.

Au cours de la réunion, les principaux domaines de travail conjoint ont été discutés, qui découlent du 9e point de la déclaration du Premier Ministre de la République d’Arménie, du Président de la Fédération de Russie, du Président de l’Azerbaïdjan, le 9 novembre 2020, comme ainsi que le 2e, 3- de la mise en œuvre des points 4.

Les parties sont convenues de créer les sous-groupes d’experts suivants :

– pour le transport combiné ferroviaire, routier և,

– pour les questions de transport, y compris la sécurité, les frontières, les douanes, les sanitaires, les vétérinaires, les phytosanitaires այլ d’autres types de contrôle.

Les parties ont convenu d’achever la formation des sous-groupes d’experts d’ici le 2 février 2021 et de tenir leurs premières réunions d’ici le 5 février 2021.

Il a également été décidé de tenir la prochaine réunion du groupe de travail trilatéral à Moscou. La date sera convenue par les coprésidents sur une base de travail.

Le vice-premier ministre de la RA Mher Grigoryan, le vice-premier ministre russe Alexei Overchuk et le vice-premier ministre d’Azerbaïdjan Shahin Mustafa y ont pris part.

Un accord visant à créer un groupe de travail trilatéral présidé par les vice-premiers ministres de l’Arménie, de la Russie et de l’Azerbaïdjan pour débloquer toutes les relations économiques et de transport dans la région a été conclu le 11 janvier à l’issue d’une réunion trilatérale des trois dirigeants à Moscou.