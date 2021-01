Front Populaire : « Les Arméniens ont vécu une guerre de civilisation dans l’indifférence du reste du monde »

ENTRETIEN. Une fois n’est pas coutume, l’un de nos contributeurs nous propose un entretien qu’il a lui-même réalisé. Alexis Brunet a rencontré Krikor Amirzayan, journaliste à Nouvelles d’Arménie et Armenews. L’occasion de reparler dans nos colonnes du drame arménien.

« Les Arméniens ont vécu une guerre de civilisation dans l’indifférence du reste du monde »

Auteur Alexis BRUNET Professeur de lettres (Abonné), Publié le 30 janvier 2021

Alexis Brunet. À l’heure actuelle, quelle est la situation dans le Haut-Karabakh ?

Krikor Amirzayan. Il y a eu un cessez-le-feu le 10 novembre, maintenu par des forces de sécurité russes. En 1991, une république y a été proclamée avec un parlement, un président et des députés. Cet État incarnait aussi un espace de démocratie dans la région. Tout le système politique de l’État du Haut-Karabakh, incluant notamment la constitution, a été calqué sur le système français. Il y avait 99% d’Arméniens dans cet État, qui vivaient en relation avec l’Arménie.

Et le conflit dans cette région du Sud-Caucase ne date pas d’aujourd’hui, d’où vient-il ?

Au début du XXe siècle, les Arméniens représentaient 95 % de la population de cette région, le reste étant composé de Grecs, de Juifs et d’Azéris. Pour diviser les peuples, Staline a détaché le Karabakh de l’Arménie pour le donner à la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan en 1921. Cela était peut-être aussi dans le but de faire triompher la révolution bolchévique en Asie centrale. De plus, les Arméniens étaient considérés comme des pro-occidentaux, Staline voulait donc donner le ton, défier l’Occident et diviser. Cette enclave n’avait pas lieu d’être donnée à l’Azerbaïdjan. 80 ans plus tard, on voit où cela mène.

Justement, comment en est-on arrivé à cette reprise des hostilités ?

De 1921 à 1991, le Haut-Karabakh est resté soviétique. Dès 1988, quand Gorbatchev a parlé de perestroïka et de signes d’ouvertures, on savait que le monde soviétique allait se disloquer. Depuis 1921, les Arméniens attendaient cette dislocation pour ne plus être sous le joug de l’Azerbaïdjan, qui incarnait la culture turque dont ils ne voulaient pas, d’autant plus après le génocide. En 1988, il y a eu des manifestations en Arménie rassemblant jusqu’à un million de personnes pour réclamer que le Haut-Karabakh soit rattaché à l’Arménie. En réponse, il y a eu des pogroms anti-arméniens organisés à Bakou, la capitale de l’Azerbaïdjan en février 1988. Des centaines d’Arméniens ont été lynchés et brûlés. Les 500 000 Arméniens d’Azerbaïdjan ont alors quitté ce pays car ils étaient menacés. Au Haut-Karabakh, des civils Arméniens avaient pris les armes pour faire partir les militaires Azéris et Soviétiques. La guerre a commencé en 1988, jusqu’en 1994. Il y a eu 30 000 morts, dont environ 7000 du côté arménien. Les Arméniens ont gagné la guerre, ils ont même récupéré des terres autour de la capitale Stepanakert pour la protéger des canons des Azéris. Cette situation de cessez-le-feu a duré jusqu’au 27 septembre 2020.

Dans un entretien au Figaro, Ilham Aliev, le président de l’Azerbaïdjan, a affirmé que dès le 12 juillet 2020, l’Arménie a attaqué l’Azerbaïdjan pour s’emparer des infrastructures énergétiques. Il a dit aussi que l’Arménie a rompu les négociations de paix. Les responsabilités ne sont-elles pas partagées ?

C’est faux. En juillet 2020, ce n’est pas l’Arménie qui a attaqué l’Azerbaïdjan au Nord-est de l’Arménie dans la région de Tavush mais l’Azerbaïdjan. Il y a eu une mini-guerre qui s’est soldée par une trentaine de morts de chaque côté. L’Azerbaïdjan a une armée puissante, financée par les pétrodollars et aidée par les Turcs, qui étaient déjà présents à Gandja. C’est pour cela qu’il a attaqué en premier. Ilham Aliev est un président dictateur qui dit ce qui lui chante.

Dans ce même entretien, il a admis le pogrom de Bakou de janvier 1990, en précisant que ce dernier répondait à des massacres, et a plaidé pour une réconciliation. N’est-ce pas une main tendue au premier ministre arménien Nikol Pachinian ?

Il a aussi dit à la télévision arménienne : « J’avais dit qu’on chasserait les Arméniens de nos terres comme des chiens, et nous l’avons fait ». Pensez-vous vraiment qu’il veut faire la paix ? Quand on veut la paix, on ne dit pas des choses aussi horribles. « Chasser les Arméniens comme des chiens » ! Il l’a dit et répété. C’est ce qu’il veut faire même sur tout le Caucase. Ilham Aliev a déclaré avoir des prétentions sur l’Arménie.

Nikol Pachinian, le premier ministre arménien, a signé le cessez-le-feu après avoir fait des sorties sur la « terre sacrée du Haut Karabakh ». Veut-il vraiment la paix ?

Le Haut-Karabakh est arménien depuis la nuit des temps, c’est un lieu de patrimoine sacré pour les Arméniens. Bien sûr qu’il veut la paix, mais on ne peut pas faire la paix avec des dirigeants qui parlent de chasser les Arméniens comme des chiens ou qui disent que l’Arménie appartient à l’Azerbaïdjan. Début février, il va encore y avoir des exercices militaires turco-azéris dans la ville azerbaïdjanaise de Kars, à la frontière arménienne et qui est une ancienne capitale de l’Arménie. C’est de la provocation. L’Azerbaïdjan a gagné cette guerre grâce à la Turquie et grâce à des djihadistes, c’est pour cela qu’il montre les dents. Les Arméniens veulent la paix mais ils n’ont pas vocation à se mettre à genoux encore une fois. Les Russes font leur maximum pour maintenir le statu-quo.

Sait-on combien d’Arméniens du Haut-Karabakh ont dû quitter la région ces derniers temps ?

Au 27 septembre, ils étaient 150 000 Arméniens à vivre dans le Haut-Karabakh. Plus de 120 000, c’est à dire pratiquement toute la population civile, sont partis, le reste étant composé de soldats. Ils ont dû aller se réfugier en Arménie ou dans d’autres régions du sud. Sur ces 120 000, 45 000 ont pu retourner chez eux escortés par les forces de sécurité russes mises en place à partir du 10 novembre. 2000 soldats de paix russes, sortes de casques bleus russes, ont accompagné les Arméniens réfugiés pour rentrer chez eux au Haut-Karabakh. 40 000 autres réfugiés sont rentrés chez eux par leurs propres moyens.

La France compte 700 000 citoyens d’origine arménienne, la France a-t-elle été à la hauteur de cette tragédie et pourquoi sont-ce les Russes qui s’en occupent ?

Depuis le cessez-le-feu de 1994, il a été créé le groupe de Minsk de l’OSCE, co-présidé par les Russes, les Américains et les Français. Ce groupe est chargé depuis 1994 du règlement pacifique de la région du Haut-Karabakh. Erdogan veut reconstituer un empire ottoman. Deuxième armée de l’OTAN, la Turquie a laissé ses avions et une partie de son armée en Azerbaïdjan lors des exercices militaires de juillet dernier. Aidé par la Turquie, l’Azerbaïdjan a conquis trois-quarts des territoires du Haut-Karabakh. Aujourd’hui, dans la partie restante, les Russes ont court-circuité le groupe de Minsk et l’Europe. Ils ont eu l’intelligence d’agir en envoyant leur armée sur place pour faire la paix. Leur paix est plutôt respectée, le Sud Caucase étant une zone russe. Concernant la France, le président Macron avait bien agi au départ, en disant que des djihadistes qu’ Erdogan avait fait venir de Syrie étaient arrivés du côté de l’Azerbaïdjan. Macron parlait de 300 djihadistes au départ ; au total, ce sont 2000 à 2500 djihadistes syriens qui sont venus prêter main forte à l’Azerbaïdjan.

D’ailleurs, selon un article de Jean-Christophe Buisson dans Le Figaro, une rumeur a assuré que certains de ces mercenaires pouvaient obtenir des terrains et des maisons en échange de leurs services. Par ailleurs, il était écrit dans le même article : « depuis la fin du conflit, des vidéos circulent sur les réseaux sociaux qui montrent des soldats azéris en uniforme humilier, frapper et parfois même égorger des civils arméniens ». Est-ce vrai ?

Jean-Christophe Buisson est très érudit, il a même été sur place. Tout est vrai mais la vérité est encore pire. Des soldats arméniens ont été exécutés dans une sauvagerie absolue, avec un mépris total des conventions de Genève sur le traitement des prisonniers de guerre. Je ne dis pas que les Arméniens sont des anges, mais cette culture judéo-chrétienne que nous avons s’oppose à cette culture azéri pro turque et fanatisée, d’autant plus avec ces djihadistes venus de Syrie. Par exemple, un homme arménien handicapé de 80 ans a été égorgé vivant après qu’ils lui ont coupé les oreilles. Il y a des vidéos horribles qui circulent. On peut voir un soldat et un civil, dans la ville d’Hadrout, qui ont été attachés avec un drapeau arménien avant d’être fusillés. Ces vidéos d’exactions énormes ne se comptent pas par dizaines mais par centaines. Souvent, les soldats azéris récupéraient les téléphones des soldats arméniens pour envoyer les images de leurs exactions aux familles de ces derniers. La très grande majorité de ces vidéos sont réelles, la sauvagerie a été absolue. Concernant l’installation des djihadistes pour services rendus, c’est une volonté non pas tant des Azéris que de la Turquie. L’Azerbaïdjan est le faire-valoir de la Turquie mais c’est la Turquie qui a gagné la guerre. Erdogan veut peupler cette zone pour qu’elle soit islamique. Il a d’ailleurs dit lui-même que cette zone n’est pas chrétienne mais qu’elle est une zone musulmane. Ce qu’ont vécu les Arméniens, c’est une guerre de civilisation promue par Erdogan et sa Turquie expansionniste, ceci dans l’indifférence du reste du monde.

Vous pensez que les Arméniens ont été attaqués en tant que chrétiens ?

Jean-Christophe Buisson a recueilli le témoignage d’un Arménien qui dit : « Si on était musulman, vous croyez qu’ils nous auraient fait ça ? » Cette position est valable pour tous les Arméniens du Haut-Karabakh. En France, parler de guerre de religion est tabou. Mais ce qui se passe actuellement en Arménie, c’est un plan d’expansion de l’empire turco-ottoman, qui va jusqu’à Vladivostok et même au-delà. Et derrière, il y a un facteur religion. Les Arméniens sont le premier peuple au monde dont la nation, l’Arménie, a déclaré la chrétienté comme religion d’État. Saint Krikor, Grégoire en français, qui deviendra ensuite le patron de l’Église arménienne, a guéri le roi d’Arménie. C’est pour cela que le roi a déclaré la chrétienté comme religion d’État en Arménie en 301, soit vingt ans avant Rome ! Pensez-vous que cela fasse plaisir aux États turcs et azéris ? Cela a toujours posé des problèmes à l’Arménie, d’abord avec les Perses qui voulaient nous imposer le mazdéisme. C’est ainsi qu’a eu lieu, en 451, la première guerre de religion de l’Histoire. Les Arméniens ont perdu la guerre mais ils sont restés chrétiens, ce qui fait qu’au bout d’un moment, l’Iran a décidé de les laisser tranquilles. Ensuite il y a eu les Arabes, les Mongols et les Turcs.

L’opinion publique française est indignée par les images de Syrie, de Libye, du conflit israélo-palestinien ou même du Venezuela. Pourquoi le sort des Arméniens n’a-t-il pas suscité autant d’émoi ?

C’est très étonnant. Même Nikol Pachinian pensait que l’Europe des valeurs occidentales réagirait. Le monde n’a pas bougé. Il existe une passion des Français pour les Arméniens mais il n’y a pas eu de passion politique pour ce qui s’y passe actuellement, quelques déclarations du président Macron mises à part. La France a juste fait de l’humanitaire, elle envoie des avions humanitaires maintenant alors que c’est trop tard, alors que la messe est dite, si vous me permettez l’expression. Les Arméniens auraient voulu que la France intervienne militairement. Cela n’a pas eu lieu à cause du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Je rappelle qu’il a vendu des armes à l’Azerbaïdjan et qu’il a des contrats avec l’Azerbaïdjan. Il a donc empêché toute intervention armée en disant que si la France intervenait, la France aurait des problèmes dans la coprésidence du groupe de Minsk. Les Russes ont bougé avant, en raison de ces ventes d’armes à l’Azerbaïdjan, encore une fois. Ces ventes, tout le monde est au courant, elles ont été publiées ! C’est pour cela qu’il a empêché que la France prenne partie pour les Arméniens. Aujourd’hui, la Turquie arme l’Azerbaïdjan, elle est en train de construire une base militaire à Gandja, qui est la deuxième ville du pays. Cette base ne fait sûrement pas plaisir à Poutine. Dans les deux ans qui viennent, une guerre est sans doute imparable. L’appétit du monde turc a fait que l’Azerbaïdjan est devenu une annexe de la Turquie.

20 commentaires

https://frontpopulaire.fr/o/Content/co368604/les-armeniens-ont-vecu-une-guerre-de-civilisation-dans-l-indifference-du-re