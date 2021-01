Un mort et plusieurs blessés dans l’accident frontal entre deux véhicules sur la route Erévan-Gumri samedi

Samedi 30 janvier vers 11 h 05, au kilomètre 56 de la route Erévan-Gumri, un véhicule de marque Mercedes C conduite par H.S.(né en 1946) et une « Gazelle » conduite par V.S.(né en 1947) sont entrés en collision frontale. Une autre voiture Mercedes C conduite par une femme R.M. (née en 1984) a également été accidentée. Les Services de Secours sont très vite intervenus sur les lieux de l’accident. L’un des passagers de la Mercedes M, A.T.(né en 1950) a été hospitalisé au centre médical Armenia, tandis qu’un autre passager E.T.(né en 1985) est mort sur le coup suite au choc.

Les trois conducteurs et les autres passagers Z.S (né en 1950) ainsi que L.S (né en 1955) furent hospitalisés au centre médical de Talin où les médecins ont jugé leur état de « moyennement grave ».

Krikor Amirzayan