Les démineurs russes ont trouvé plus de 15000 engins explosifs en Artsakh

Les spécialistes du ministère russe des situations d’urgence ont effectué des travaux de déminage sur plus de 123 hectares dans le Haut-Karabakh, trouvant environ 15 500 objets explosifs.

« Le groupe de déminage du Centre » Leader « du Haut-Karabakh poursuit actuellement ses travaux dans la région de Martuni . Pendant toute la période, une superficie de plus de 110 hectares a été enquêtée dans ces zones, où environ 15 000 munitions ont été trouvées. En outre, plus de 6800 obus d’artillerie ont été trouvés, 3400 balles de différents calibres, ainsi que plus de 730 lance-grenades et plus de 1100 grenades. »Rien que le 29 janvier, les démineurs ont trouvé 115 engins explosifs signalés par la population locale", a déclaré le ministère russe des Situations d’urgence, ajoutant que les habitants fournissaient une assistance au ministère en donnant des informations sur les emplacements possibles des explosifs.

ARMENPRESS