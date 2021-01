Le Président arménien a félicité le Roi Abdallah II du Royaume Hachémite de Jordanie

Le président arménien Armen Sarkissian a adressé un message de félicitations au Roi Abdallah II du Royaume Hachémite de Jordanie pour son anniversaire, a déclaré le bureau présidentiel.

Le président Sarkissian a noté en particulier que l’Arménie et la Jordanie avaient des intérêts mutuels et de grandes perspectives de coopération. Les récentes réunions et discussions fructueuses décrivent de nouvelles manières de développer les relations existantes entre les deux pays.

Le Président de l’Arménie s’est déclaré convaincu que les accords conclus grâce à des discussions constructives sur des questions bilatérales, régionales et internationales prendront vie dans un proche avenir.

Le président Sarkissian a souhaité bonne santé et plein de succès au Roi de Jordanie.

