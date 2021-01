L’Église arménienne est-elle une mosquée ? Erdogan a publié une photo de l’Église arménienne de Kars sur sa page Telgram pour la journée de prière des musulmans...

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a publié une photo de l’Église apostolique arménienne de Kars sur le fond de la forteresse de Kars sur sa page Telegram vendredi 29 janvier. Erdogan a écrit que cette journée de vendredi est considérée comme le jour principal de prière pour les musulmans…en plaçant la photo d’une église arménienne...

Une provocation de plus d’Erdogan !

Il convient de rappeler que les Apôtres de Kars ont été construits au 10e siècle et étaient une église en activité jusqu’au 30 octobre 1920. Après avoir capturé Kars, les Turcs l’ont transformé en un dépôt de pétrole, un arsenal, puis il a été laissé aux caprices du destin, et déjà dans les années 2000, il a été transformé en mosquée et rénové. Les bas-reliefs et croix des apôtres sont sur les murs de l’église.

Krikor Amirzayan