Les forces russes chargées de la paix en Artsakh ont quitté Stepanakert pour le centre de contrôle russo-turc à Aghdam

Les soldats russes de paix ont quitté en partie Stepanakert la capitale de l’Artsakh pour s’installer avec l’équipement nécessaire dans la région de Kiyamdinli dans le Centre russo-turc de contrôme du cessez-le-feu au Haut-Karabagh (Artsakh). Information du ministère russe de la Défense ce samedi 30 janvier 2021.

« À la base de maintien de la paix russe de Stepanakert, les militaires se sont familiarisés pendant plusieurs jours avec la structure, l’importance, les tâches et les fonctions du centre commun, les procédures d’organisation du travail, ainsi que la culture, les traditions et les particularités du pays dans lequel ils se trouvent pour effectuer des tâches. Le personnel du Centre conjoint, représenté par la partie russo-turque sur une base de parité, surveillera la situation à l’aide de drones, surveillera le régime de cessez-le-feu et toutes les opérations militaires » a indiqué dans un communiqué le ministère de la Défense de la Fédération de Russie. Une soixantaine de soldats russes et autant de turcs devaient être présents dans ce Centre de contrôle russo-turc à Aghdam.

Krikor Amirzayan