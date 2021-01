Mohammad Javad Zarif, le ministre iranien des Affaires étrangères est en visite au Nakhitchevan

Mohammad Javad Zarif, le ministre des Affaires étrangères d’Iran s’est rendu en République autonome du Nakhitchevan -rattachée à l’Azerbaïdjan- afin de s’entretenir avec de hauts responsables sur des questions diverses. Parmi ces dernières sur les relations bilatérales entre l’Iran et la Nakhitchevan a rapporté l’agence de presse iranienne IRNA.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré qu’après avoir rendu une visite dans cinq pays de la région, il était venu au Nakhitchevan afin de discuter des futures voies de communication et de la coopération dans la région suite à la guerre au Haut-Karabagh et la signature des accords du 9 novembre entre l’Arménie, la Russie et l’Azerbaïdjan.

Rappelons que le Nakhitchevan est une région arménienne faisant partie de l’Arménie. Son nom désigne en arménien « Descendu en premier » en référence au mont Ararat tout proche et Noé qui est descendu de son Arche. La région du Nakhichevan fut donnée dans les années 1920 par Staline à l’Azerbaïdjan qui l’a désarménisé au cours des décennies. Aujourd’hui aucun Arménien n’y habite malgré des milliers de monuments, églises -souvent détruites- et khatchkars témoignant de la présence arménienne dans cette région.

Krikor Amirzayan