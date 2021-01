15 corps de soldats Arméniens découverts dans les zones de combats à Martouni et Jrakan (Artsakh)

Les corps de 15 soldats Arméniens tués lors des combats en Artsakh ont été trouvés dans les régions de Martouni et Jrkan en Artsakh dans les zones occupées par l’Azerbaïdjan. Ces corps furent retouvés lors des opérations de recherche vendredi 29 janvier a informé Hounan Tadevosyan un représentant des Services d’Urgence de l’Artsakh.

Parmi ces 15 victimes, 13 furent retrouvés en direction de Jrakan (Jabrayil), et un dans la région de Martouni. Le dernier corps fut transféré par les Azéris aux Arméniens. L’ensemble de ces 15 corps est inidentifiable. Un examen médico-légal sera pratiqué pour les identifier. Au 30 janvier le nombre de corps trouvés après le cessez-le-feu en Artsakh s’établit désormais à 1 344. Aujourd’hui les recherches seront dirigées du côté de Hadrout et en zone azérie proche de la région de Syunik en Arménie.

Krikor Amirzayan