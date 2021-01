Le Centre conjoint turco-russe inauguré à Aghdam

La cérémonie d’inauguration du Centre conjoint turco-russe pour la surveillance du cessez-le-feu, construit dans la région d’Aghdam a eu lieu le 30 janvier.

Le principal objectif du centre est de surveiller la mise en œuvre des dispositions de la déclaration tripartite signée par les présidents de l’Azerbaïdjan, de la Russie et le Premier ministre de l’Arménie et des accords conclus.



Le ministre azerbaïdjanais de la Défense Zakir Hasanov, le vice-ministre turc de la Défense Yunus Emre Garaosmanoglu et le vice-ministre russe de la Défense Alexandre Fomin ont été présents à la cérémonie d’inauguration.

Il est à noter que le 11 novembre 2020, les ministres de la Défense russe et turc avaient signé un mémorandum sur la création du Centre conjoint turco-russe de surveillance.



La protection du Centre est assurée par des militaires azerbaïdjanais.

Les contingents turc et russe du Centre de surveillance sont dirigés respectivement par le major-général Abdullah Katirci et le major-général Victor Fedorenko.