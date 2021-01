La Turquie qui…, par Charlie Sansonetti

La Turquie qui nourrit l’actualité internationale chaque semaine, ou presque, attire notre attention et nous fait réagir. A croire qu’elle n’a d’autre arsenal à sa disposition, la Turquie maîtrise sa communication, telle une arme en soi.

Pour en faire quoi ?

Pour vociférer et agresser à l’extérieur, mieux taire et dissimuler à l’intérieur. La Turquie, c’est ce pays lancé dans une fuite en avant, où la surenchère politique devient préoccupante pour beaucoup de non-turcs, comme pour beaucoup de turcs.

Mais est-ce encore un pays, ou plus exactement, cette Turquie-là, n’a-t-elle jamais été un pays comme les autres ? La Turquie, ce pays de 82 millions d’âmes, est-ce vraiment, sérieusement, le rogaton de l’empire ottoman disparu ?

N’est-il pas, plutôt, un empire ottoman en réduction ? Un empire ottoman de substitution ? Un empire ottoman en construction ?

C’est pourtant Mustapha Kemal qui réussira à imposer cette chimère qui sert bien les desseins d’Erdogan, aujourd’hui. L’empire des Ottomans, sous les atours d’une république. De quoi bluffer bien des démocraties occidentales, prisonnières de leur lointain passé orientaliste.

La grande idée de Kemal Atatürk ? D’une ruine, un devenir.

L’empire, cette notion globale qui déborde d’un pays, qui fait que le romain est en infériorité dans son propre empire, le britannique également, le français, le russe, l’ottoman. C’est par son modèle de domination, d’abord, mais aussi par son pacte d’inclusion de peuples confédérés, qu’il tient. C’est en devenant, en apparence, pacifiste tout en demeurant minoritaire dans son propre empire que le turc finit par s’imposer dans le temps. Un empire abat les frontières entre les peuples qui le composent et joue des nationalismes avec maestria.

Mais lorsque cet empire s’écroule sur lui-même, où s’arrêtent ses dernières frontières ? Celles qui, au lieu d’être repoussées, s’effondrent sur son propre espace premier.

Suite à la chute de l’empire romain dès le IVe siècle, des invasions barbares jusqu’aux royaumes de la péninsule réduisent Rome à un état papal. Hormis l’empire romain d’orient (byzantin), on peut considérer qu’il faudra 13 siècles pour que l’Italie se reconstruise dans les esprits, puis qu’ensuite, suivant en cela l’émancipation de la Corse de Pascal Paoli en 1755, et son discours de Naples de 1768, il faudra attendre encore un siècle de plus pour déboucher sur Garibaldi et l’Italie qu’on connaît tous.

L’Empire Ottoman, lui, devait se résumer à quoi, après son effondrement ?

Théoriquement, à une république Arménienne indépendante et une république Kurde, en Anatolie orientale, d’après les cartes et traités de 1918.

Demeurerait une population turcophone massée autour de la capitale ottomane, Constantinople, avec des turcs, mais aussi des grecs, des bulgares, des arméniens, des kurdes, des assyro-chaldéens, des lazes, des alévis, des arabes, des zazas, des perses…

En somme, une république d’Anatolie occidentale, turque certes, mais réduite à quelques millions de personnes.

Des turcs en nombre certainement, mais probablement la moitié de la population qui fait la Turquie actuelle. Rien de comparable à la puissance régionale qu’est devenue la Turquie et ses dizaines de millions d’habitants, faisant fi depuis toujours des minorités qui la composent.

D’inclusif à exclusif, le modèle de la Turquie était né, avant même la fin de la première guerre mondiale des nationalismes.

Changement de calendrier, d’alphabet, Constantinople débaptisé pour Istanbul, un siècle après le génocide, sans le kémalisme et son autoritarisme matriciel, pas de Turquie possible.

Sans la violation manifeste du droit international et le non respect des accords de paix, sans cette falsification têtue de sa propre histoire, de sa propre géographie, la Turquie n’existe pas.

Sans la complicité des autres pays, la Turquie ne peut pas s’imposer comme un tout, aussi spontanément qu’elle le fit au lendemain de la chute de l’Empire Ottoman.

Même l’Allemagne vaincue lors de la première guerre mondiale, a ployé sous le joug des vainqueurs, et même l’Allemagne nazie, terrassée lors de la seconde, fut découpée en deux et neutralisée.

La Turquie, classée pourtant dans le camp des vaincus, se bâtira sur la négation du génocide, et se résoudra à terroriser, de façon chronique, son propre peuple hétérogène.

Maintenir un coup d’état militaire permanent, des putschs à répétition, pour qu’aucune chance ne soit donnée, un jour, à la libre expression dans ses frontières.

Ainsi la Turquie a réussi à traverser le 20e siècle et à imposer sa loi à l’intérieur, comme à l’extérieur. Une seule faiblesse et c’est tout l’ensemble qui vacille.

Ce pays, reconstitué comme un mini empire ottoman, à défaut d’avoir disparu définitivement, résiste au temps et s’impose depuis sa naissance, en 1923.

Mais en 2023, il ne sera pas question pour Erdogan de simplement s’enorgueillir de fêter les 100 ans d’une république turque, née islamique puis maquillée laïque, puisqu’elle n’aura dès lors, plus rien de laïque et n’aura jamais été une démocratie.

Comble de l’ironie, craignons qu’en 2023, Mustafa Kemal Atatürk ne soit plus sur la photo anniversaire !

La fuite en avant d’Erdogan est à situer bien avant sa présidence, puisque dès 2008, les signes d’une Turquie qui tournerait le dos à l’Europe, sont déjà là. Le coup d’état de 2016 devient la condition sine qua non, pour installer définitivement une dictature qui ne dit pas son nom. On était tant habitué aux coups d’états militaires réussis, pour une fois que ce dernier échouait...

A partir de cette date, la politique d’Erdogan, nostalgique de son passé ottoman, se tournera délibérément du côté de sa géographie naturelle plutôt que faire la queue en bon élève de l’Europe, pour mendier à sa porte, une intégration lente et sous condition.

Pour ne pas se réduire plus encore dans cet espace devenu trop étroit, il faut bâillonner la question arménienne, le problème kurde, la démocratie, la transparence, l’histoire de la Turquie.

Alors, rien mieux qu’une dictature pour se projeter à l’extérieur tout en gommant les problèmes intérieurs : l’économie endettée, l’inégalité sociale, la corruption, le non respect des droits de l’homme, etc…

A l’étranger, il faut s’imposer comme un grand. Se servir de cette « sur-armée » de l’Otan, crainte et respectée, pour bousculer ses frontières immédiates et déborder. Sortir pour ne jamais se limiter à soi-même. S’octroyer 5 km au delà de sa frontière syrienne, à l’image des 5 km négociés avec l’Irak du temps de Saddam.

Et pourquoi pas plus ? La voie est libre. Reconquérir, contester, prétendre. Finalement, il y a un siècle, l’Arabie des Saoud, à qui l’on promettait le Liban, la Syrie et l’Iraq actuels, ne s’est-elle pas contentée de son désert ?

Ces pays, devenus désormais chaotiques ou archaïques, sont prenables. Agrégés à la Turquie, ils renoueraient avec le « territoire perdu ». Une histoire inachevée. Ils orienteraient définitivement la Turquie dans la bonne direction : l’Asie, le panturquisme, les lieux saints, de Jérusalem jusqu’à la Mecque, et au bout, un royaume arabe vieillissant, fragile et sans avenir.

Alors, pourquoi Erdogan n’avouerait-il pas ses prétentions et ne réformerait-il pas, une seconde fois, « sa Turquie », à l’image de Kemal en son temps ?

Et, pourquoi pas, très prochainement, au côté du latin, rétablir l’alphabet arabe afin d’écrire la langue turque et mieux communiquer avec les cousins du sud ?

Les frères de l’est panturque n’ont-ils pas aboli l’alphabet cyrillique pour adopter l’alphabet latin et écrire leur langue turcophone comme en Turquie ?

Pourquoi ne pas, définitivement, pénétrer ces populations asservies de Syrie et d’Iraq baladées de dictatures en dictatures, de Bachar al-Assad à Saddam Hussein, d’Al Qaïda à Daesch ? La bonne excuse de contenir le danger « terroriste kurde », semble admise par tous.

Rivaliser démographiquement avec la Russie. Intégrer 50 millions de personnes et doubler son territoire, en voilà une puissance plus que régionale. Enfin, une grande puissance capable de poursuivre un but à sa mesure : jeter les fondements de la première république islamique sunnite, non arabe, avec un pied implanté, et bien planté, en Europe…

Une grande république, sous les atours de feu l’empire des Ottomans.

Quand on a réussi un génocide, on peut réussir des intégrations, non ?

Oui, tout cela c’est des histoires, et c’est pas très sérieux.

Si ce n’était, en filigrane, le discours d’Erdogan.

Si ce n’était, en réalité, ses actes.

Si ce n’était une dictature qui…

La Turquie qui…