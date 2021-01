Les soutiens de Martine Vassal et de Renaud Muselier au peuple arménien

A l’occasion de la commémoration du 20 ème anniversaire de la promulgation de la loi portant sur la reconnaissance par la France du génocide des Arméniens, de nombreuses personnalités politiques ont manifesté leur soutien et salué la mémoire des victimes.

A Marseille, Martine Vassal présidente du Département et de la Métropole ainsi que Renaud Muselier président de la Région Sud, ont également voulu témoigner de leur engagement plein et entier auprès du peuple arménien.



Fière de partager les racines arméniennes de sa maman, née, Georgette Kalenderian, Martine Vassal s’est rendue à plusieurs reprises en Arménie à la tête de diverses délégations pour des missions de travail avec le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.

Rappelons également que lors du voyage historique de Jacques Chirac en Arménie du 29 septembre au 1 octobre 2006, Renaud Muselier, Ancien Secrétaire d’Etat et Chargé de mission auprès du président de la République et son ami Patrick Devedjian ancien ministre, tous deux députés sur les mêmes bancs à l’Assemblée nationale, étaient présents auprès de Charles Aznavour ainsi que des nombreuses autres personnalités invitées par l’Elysée.



Le communiqué de Martine Vassal

« La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915 ».

Il y a 20 ans, le 29 janvier 2001, cette loi française était signée par le Président de la République, Jacques Chirac après le vote de l’Assemblée Nationale.

Première loi promulguée du 21e siècle par la France ! Par ce geste, notre pays voulait ainsi arrêter de fermer les yeux face à la barbarie et la folie subies par le peuple arménien.

20 ans après, de nouveaux crimes sont commis dans le #HautKarabakh et le peuple arménien souffre à nouveau.

Cette journée doit nous rappeler ce qu’a été l’horreur et nous pousser à agir plus vite. Nous devons tirer les leçons du passé et ne plus laisser faire l’inacceptable sans réagir.

Je demande au Gouvernement de se montrer courageux en reconnaissant la République du Haut-Karabakh. N’attendons pas 20 ans pour dénoncer les crimes d’aujourd’hui.