Spectaculaire progrès de l’Arménie dans la lutte contre la corruption

L’Arménie a encore amélioré sa position dans l’ enquête annuelle sur la perception de la corruption dans le monde, menée par Transparency International.

Elle s’est classée, avec la Jordanie et la Slovaquie, 60e sur 180 pays et territoires évalués dans l’Indice de Perception de la Corruption (IPC) 2020, publié jeudi par l’organisme de surveillance basé à Berlin.

L’Arménie et deux autres pays se partageaient la 77e place dans le précédent IPC publié il y a un an. Transparency International avait alors attribué à l’Etat du Caucase du Sud une « note » de 42 sur 100 dans l’IPC. L’organisme de surveillance a porté ce score à 49 dans la dernière enquête.

« Il s’agit de la deuxième plus forte augmentation de l’IPC dans le monde après les Maldives », peut-on lire dans une note explicative.

Il y a deux ans, l’Arménie occupait la 105e place dans le classement de la perception de la corruption. Elle est toujours à la traîne par rapport à la Géorgie, mais devance ses trois autres voisins : L’Azerbaïdjan, l’Iran et la Turquie. La Géorgie occupe la 45e place dans l’IPC 2020.

« Un pays à surveiller l’année dernière, l’Arménie a adopté une approche progressive des réformes, ce qui a entraîné des améliorations constantes et positives dans la lutte contre la corruption », selon un rapport de Transparency International.

« Toutefois, la sauvegarde de l’indépendance du pouvoir judiciaire et la mise en place d’un système de freins et de contrepoids restent des premières étapes essentielles dans ses efforts de lutte contre la corruption », ajoute-t-il. « L’efficacité de ces efforts est en outre mise à mal par la crise politique et économique actuelle résultant du récent conflit du Haut-Karabakh et des protestations qui ont suivi contre le Premier ministre Nikol Pashinian au sujet d’un accord de cessez-le-feu ».

Pashinian a affirmé à plusieurs reprises avoir éliminé la « corruption systémique » depuis son arrivée au pouvoir en mai 2018. Les forces de l’ordre arméniennes ont lancé des dizaines d’enquêtes de corruption très médiatisées pendant son règne. Elles visent principalement d’anciens hauts fonctionnaires du gouvernement et des personnes qui leur sont liées.

Au début de ce mois, le Parlement arménien a commencé à débattre d’un projet de loi du gouvernement qui prévoit la création d’une agence spéciale chargée d’enquêter sur les affaires de corruption. Le gouvernement prévoit également de mettre en place de nouveaux tribunaux ne s’occupant que de ces affaires.

Le classement ci-dessous montre l’évolution de l’Arménie, de la Géorgie, de l’Azerbaïdjan, de la Russie, de la Turquie de l’Iran et de la France pour les années 2017 1ers chiffres, 2018, 2e chiffres, 2019 3e chiffres et 2020 4e chiffres.

2017 2018 2019 2020

Arménie 107e/35 indices 105e/35 indices 77e/42 indices 60e/49 indices

Géorgie 46e/56 indices 41e/58 indices 44e/56 indices 45e/56 indices

Azerbaïdjan 122e/31 indices 152e/25 indices 126e/30 indices 129e/30 indices

Russie 135e/29 indices 138e/28 indices 137e/28 indices 129e/30 indices

Turquie 81e/40 indices 78e/41 indices 91e/39 indices 86e/40 indices

Iran 130e/30 indices 138e/28 indices 146e/26 indices 149e/25 indices

France 23e/70 indices 21e/72 indices 23e/69 indices 23e/69 indices

Nlle Zélande 1er/89 indices 1er/88 indices

Danemark 1er/88 indices 1er/87 indices

Somalie 180e/12 indices 180e/10 indices 180e/9 indices 180e/12 indices

Plus les indices sont faibles, plus la corruption est forte.

Plus le classement est élevé, plus la corruption est endémique