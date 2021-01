L’UGAB annonce des subventions de recherche pour l’Artsakh

En réponse à la guerre d’Artsakh, au conflit médiatique qui s’ensuit et au besoin impératif de recherches et d’analyses savantes incontestables, l’UGAB annonce les subventions de recherche pour l’Artsakh. Cette initiative nouvellement créée sensibilisera et améliorera la connaissance de l’Artsakh en élargissant l’accès à la fois grand public et universitaire à l’histoire, à la culture et aux affaires courantes de la région et diffusera cette gamme d’informations au public. La subvention UGAB enrichira les actifs sur les études sur l’Artsakh en ajoutant des travaux originaux publiés à un plus grand pool de ressources primaires et des comptes précis basés sur des recherches pionnières et d’autres publications existantes.

« La genèse de cette subvention était le concept de la formation de l’identité basée sur la connaissance », a déclaré Lena Sarkissian, membre du conseil central de l’UGAB et spécialiste de l’éducation. « Nous avons créé la subvention pour améliorer les compétences et les méthodes de recherche qui aident à façonner l’identité arménienne pour mieux comprendre la réalité arménienne, promouvoir la prise de conscience et développer une connaissance fiable de l’Arménie et de l’Artsakh. Nous voulons contrôler et diffuser notre histoire dans le monde avec des données de qualité, des sources vérifiables et des recherches sur le terrain qui résisteront à l’épreuve du temps. »

La bourse est ouverte aux étudiants et universitaires de tous les héritages. Les étudiants diplômés, universitaires, chercheurs, post-doctorants, écrivains indépendants, journalistes indépendants et autres intéressés à développer une expertise et une compréhension de l’Artsakh sont encouragés à postuler.

La recherche peut inclure, mais sans s’y limiter, des travaux historiques et / ou contemporains examinant les problèmes sociaux, culturels, psychologiques, juridiques, économiques, technologiques, humanitaires et environnementaux du passé, du présent et de l’avenir de la région. Les travaux publiés peuvent inclure des articles, des rapports, des articles, ainsi que des vidéos et des podcasts de haute qualité.

Les propositions de subvention doivent inclure des échantillons de travaux déjà publiés, un curriculum vitae / CV et une proposition de budget avec une stratégie pour le projet de recherche sur le terrain. Les propositions et les travaux achevés peuvent être soumis en anglais, français, espagnol ou russe.

Les candidatures sont en anglais et seront acceptées sur une base continue jusqu’au 30 avril 2021.