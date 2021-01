Le club azerbaïdjanais Qarabag FK perd son appel devant l’UEFA pour comportement raciste

L’instance d’appel de l’UEFA a confirmé une amende de 100 000 € infligée en novembre dernier au Qarabag FK et a rejeté l’appel du club.

L’amende a été infligée dans le cadre d’une sanction plus large prononcée contre les champions azerbaïdjanais pour une publication sur les réseaux sociaux qui montrait un « comportement raciste » et des « incidents de nature non sportive ».

L’UEFA a interdit à vie un responsable du Qarabag Nurlan Ibrahimov de toute activité liée au football après que la Fédération arménienne de football (FFA) se soit plainte d’un message publié sur les réseaux sociaux par Nurlan Ibrahimov « appelant à tuer tous les Arméniens, jeunes et vieux, sans distinction ».

Ibrahimov a écrit : « Nous [les Azerbaïdjanais] devons tuer tous les Arméniens - enfants, femmes et personnes âgées. Nous devons les tuer sans faire de distinction. Pas de regrets. Aucune compassion. »

L’UEFA a demandé à la FIFA d’étendre dans le monde entier l’interdiction à vie susmentionnée. Il a également infligé une amende de 100 000 € au club Qarabag FK.