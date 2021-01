La FAO fournit une aide d’urgence aux personnes touchées par le conflit en Arménie

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a lancé un projet d’assistance d’urgence pour aider les groupes vulnérables affectés par le conflit du Haut-Karabakh en Arménie.

Le projet sera mis en œuvre en collaboration avec le ministère de l’Économie d’Arménie et l’organisme d’inspection de la sécurité sanitaire des aliments visant à fournir une réponse très rapide pour combler les lacunes critiques en matière de soutien aux interventions du gouvernement, à travers la fourniture d’intrants agricoles tels que les aliments pour animaux, l’équipement matériaux pour la construction d’abris temporaires pour le bétail d’élevage déplacé.

« Le projet sera important pour permettre une réponse rapide, mais un soutien supplémentaire est nécessaire pour la prochaine saison agricole » a déclaré Raimund Jehle, représentant de la FAO en Arménie.

Suite au conflit lié au Haut-Karabakh (NK), on estime que 12 000 à 55 000 vaches et entre 60 000 et 90 000 petits ruminants ont été déplacés en Arménie par des familles déplacées.