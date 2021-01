Le Centre de contrôle conjoint russo-turc au Haut-Karabagh débute son fonctionnement aujourd’hui à Aghdam

Le Centre de contrôle russo-turc au Haut-Karabagh entre en fonctionnement aujourd’hui samedi 30 janvier a rapporté l’agence de presse russe RIA Novosti, se référant aux propis du ministre turc de la Défense Hulusi Akar qui s’est exprimé après ses entretiens avec son homologue azéri Zakir Hasanov.

« La création d’un centre commun où le personnel armé turc et russe servira a été achevé. Il commencera ses travaux demain » a déclaré vendredi le ministère turc de la Défense dans un communiqué.

La création d’un centre conjoint de surveillance du cessez-le-feu russo-turc dans le Haut-Karabagh a été conclu le 11 novembre entre la Russie et la Turquie, suite à entretien téléphonique entre Hulusi Akar et le ministre russe de la Défense Sergeï Shoïgu.

Le centre de surveillance sera situé à Aghdam, avec 60 militaires russes et 60 turcs dans un premier temps. Et plus tard, davantage si nécessaire. Les pes principales observations seront réalisées par des drones.

Krikor Amirzayan