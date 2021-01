Des ateliers de montage de drones seront créés en Arménie et en Artsakh

Des drones de fabrication arménienne seront produits dans des ateliers-laboratoires de montage en Arménie et en Artsakh a indiqué le site Hayern Aysor en diffusant l’interview de Raffi Kassardjian. Ce dernier étant un Arménien qui travaillait à Silicon Valey en Californie et qui s’est installé depuis 12 ans en Arménie, un spécialiste de ces technologies de pointe fort utiles pour la défense et le développement de ces technologies au sein de l’armée arménienne. Les futures guerres et les frappes venant surtout du ciel…

Interview de Raffi Kassardjian par le site Hayern Aysor :

Krikor Amirzayan