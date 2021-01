L’Arménie disposera probablement d’un couple reproducteur de léopards du Caucase

Un léopard du Caucase (léopard d’Asie du Sud, Panthera pardus saxicolor, léopard du Caucase) a été capturé jusqu’à présent au moyen de caméras-pièges installées sur le territoire du sanctuaire de la biodiversité du Caucase. Depuis 2013, la Fondation pour la Préservation de la Faune et des Biens Culturels (FPWC) opère dans la région, c’est le 4e léopard filmé les caméras en Arménie.

Selon la Fondation pour la préservation de la faune et des biens culturels, le tournage de cet animal pourrait indiquer une qu’il en existerait bien plus. Des études préliminaires indiquent que le léopard peut être une femelle et non un mâle, ce qui constituerait une avancée majeure dans les années de conservation. Des études supplémentaires sont nécessaires pour déterminer la réalité de cette possibilité pour une femelle de créer de grandes opportunités pour le développement de ces léopards en Arménie et dans la région du Sud-Caucase.

Ruben Khachatryan, directeur de la Fondation pour la préservation de la faune a affirmé que « Si l’existence de cette femmêle est confirmée, cela signifiera que l’espoir de donner naissance à des léopards est très grand. Avoir une paire de léopards reproducteurs en bonne santé peut être la pierre angulaire de la survie d’une espèce. »

À propos, un tel développement est très probable car les caméras ont enregistré également un léopard mâle nommé Neo dans la même zone. Et selon les spécialistes, il est peu probables que deux palles puissent partager de si près la même zone. Les études devront confirmer si l’autre léopard est une femelle. La dernière fois qu’une femelle a été filmée, c’était dans la zone boisée de la forêt de Khosrov avant l’indépendance de l’Arménie.

Le léopard du Caucase est protégé depuis 1987. Mais malgré cette protection il fut chassé et sa population a décliné en Arménie.

Krikor Amirzayan

