La star de la téléréalité américaine mondialement connue, l’arméno-américaine Kim Kardashian aurait consulté ses conseillers financiers. Kim Kardashian rechercherait la meilleure solution pour un divorce avec son mari, le rappeur également célèbre Kanye West. Kim Kardasjian voudrait trouver dans son divorce annoncé la meilleure solution qui puisse convenir au mieux à sa famille a annoncé US Magazine.

« Kim est prête à partager sa propriété commune avec Kanye » a déclaré la source, US Magazine, ajoutant que Kardashian demanderait le divorce en septembre. Le couple s’est marié en 2014 en Italie et a 4 enfants.

La même source a informé que le couple vivait séparément depuis longtemps. La scission a été annoncée après que le rappeur soit en retard pour la fête du 40e anniversaire de la star et n’ait pas assisté à la fête de Noël. Les amis du couple disent que le divorce peut être un « nouveau départ » pour l’un ou l’autre.

Krikor Amirzayan