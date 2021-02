Trophées des NAM : focus sur Une Histoire de la Guerre d’Algérie, de Jean-Blaise Djian, Sergio Alcala et Isabelle Bournier

Et de 3 ! L’événement des Trophées littéraires des Nouvelles d’Arménie Magazine revient cette année, en étoffant encore sa sélection. Crise sanitaire oblige, la remise des Trophées devrait avoir lieu lors d’une cérémonie dans les locaux de l’UGAB le 17 février prochain, retransmise en direct sur Armenews.

D’ici là, chaque jour, nous allons mettre l’accent sur les livres présélectionnés par la rédaction des Nouvelles d’Arménie Magazine. Aujourd’hui, Une Histoire de la Guerre d’Algérie, par Jean-Blaise Djian, Sergio Alcala et Isabelle Bournier, Éditions Petit à petit.

Longtemps les auteurs de BD cherchant à éclairer les angles morts de la mémoire trouvaient comme sujets prioritaires le génocide des Arméniens et la guerre d’Algérie. Ils sont rejoints aujourd’hui par Jean Blaise Djian. Scénariste inspiré et expérimenté, après avoir collaboré à deux titres qui évoquent 1915, 199 Combats et Varto, il se tourne vers ces « événements » d’Algérie. En suivant le parcours chaotique de deux familles musulmanes sur le chemin de l’indépendance, il offre dans ce roman graphique à but pédagogique un récit qui balaye deux décennies de conflit. Une démarche perspicace. Car si nombre de lecteurs sont plus familiers des dernières années de ce drame avec attentats, putsch et déplacements, sa tâche originelle est moins connue : le 8 mai 1945, alors que le monde célèbre la fin de la Seconde Guerre mondiale, à Sétif, les autorités tuent et emprisonnent arbitrairement. Un massacre que la France peine à reconnaître. Jean-Blaise Djian expose ces faits dans leur brutalité avec d’autant plus d’acuité qu’ils sont mis en images par le trait vif et acéré du dessinateur Sergio Alcala.