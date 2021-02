Trophées des NAM : focus sur Des guérillas au reflux de l’Occident de Gérard Chaliand

Et de 3 ! L’événement des Trophées littéraires des Nouvelles d’Arménie Magazine revient cette année, en étoffant encore sa sélection. Crise sanitaire oblige, la remise des Trophées devrait avoir lieu lors d’une cérémonie dans les locaux de l’UGAB le 17 février prochain, retransmise en direct sur Armenews.

D’ici là, chaque jour, nous allons mettre l’accent sur les livres présélectionnés par la rédaction des Nouvelles d’Arménie Magazine. Aujourd’hui, Des guérillas au reflux de l’Occident, Gérard Chaliand, Editions Passés composés.

Ce livre retrace, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, nombre de mutations d’ordre politique, stratégique, psychologique et démographique dont l’actualité ne peut rendre compte, à commencer par la transformation de la guérilla en guerre révolutionnaire ou la naissance d’un tiers-mondisme pulvérisant le mythe de la supériorité raciale. Dans le même temps, l’Union soviétique dépérissait devant les avancées américaines, tandis que l’Europe restait divisée sur le plan politique et impuissante sur le plan militaire. Ainsi, depuis la guerre américaine menée au Vietnam, l’auteur de ce livre n’a, pour l’essentiel, assisté qu’à une série de reculs occidentaux, ponctués par nombre d’échecs de tentatives révolutionnaires mal pensées et de guérillas mal organisées, dont il porte ici témoignage. Pour mieux comprendre cette séquence historique passionnante, matrice du XXIe siècle, Gérard Chaliand offre 50 ans d’expériences de terrain et de réflexions académiques, à travers des textes originaux et d’autres plus anciens, mais ici rassemblés dans une perspective de longue durée.