Trophées des NAM : focus sur L’Arménie de A à Z de Corinne et Richard Zarzavatdjian

Et de 3 ! L’événement des Trophées littéraires des Nouvelles d’Arménie Magazine revient cette année, en étoffant encore sa sélection. Crise sanitaire oblige, la remise des Trophées devrait avoir lieu lors d’une cérémonie dans les locaux de l’UGAB le 17 février prochain, retransmise en direct sur Armenews.

D’ici là, chaque jour, nous allons mettre l’accent sur les livres présélectionnés par la rédaction des Nouvelles d’Arménie Magazine. Aujourd’hui, L’Arménie de A à Z de Corinne et Richard Zarzavatdjian, éditions Grund.

La communauté arménienne en France est forte de plus de 600 000 Français. Une diaspora active, omniprésente dans les milieux économiques, culturels, politiques et artistiques. C’est l’histoire de cette communauté, que ce soit en France ou à l’étranger, sa culture, son patrimoine, son rôle et son empreinte à travers les siècles, que les auteurs nous font découvrir au fil des pages. Leur histoire familiale marquée par l’exode ayant suivi le génocide de 1915, qui est celle de la majorité des Arméniens, ressemble à une fresque, rythmée d’images, de couleurs, d’événements et de péripéties, transmise par leurs parents et grands-parents. Un parcours d’intégration exemplaire qu’ils ont choisi de raconter sous la forme d’un dictionnaire personnel de 100 entrées de A à Z, illustré de 250 images.