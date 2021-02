Trophées des NAM : focus sur Les Arméniennes de l’Empire ottoman à l’école de la France de Paulette Coutant-Houbouyan

Et de 3 ! L’événement des Trophées littéraires des Nouvelles d’Arménie Magazine revient cette année, en étoffant encore sa sélection. Crise sanitaire oblige, la remise des Trophées devrait avoir lieu lors d’une cérémonie dans les locaux de l’UGAB le 17 février prochain, retransmise en direct sur Armenews.

D’ici là, chaque jour, nous allons mettre l’accent sur les livres présélectionnés par la rédaction des Nouvelles d’Arménie Magazine. Aujourd’hui, Les Arméniennes de l’Empire ottoman à l’école de la France, de Paulette Coutant-Houbouyan, Editions Le Cerf.

Au départ un devoir de mémoire, la démarche d’historienne de Paulette Coutant a fait le reste. Cet ouvrage est d’abord celui de l’histoire des congrégations enseignantes féminines - bien moins étudiées que les masculines - mais aussi une recherche de liens qui dresse les histoires de la diplomatie d’influence culturelle française dans l’Empire ottoman, de l’éducation et des transferts culturels, des transformations sociétales aux confins de l’Europe, et bien plus, comme le note dans la préface Claire Mouradian. Une recherche pionnière qui renouvelle la connaissance parcellaire du monde arménien avant 1915.