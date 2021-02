Trophées des NAM : focus sur Ordres de tuer de Taner Akçam

Et de 3 ! L’événement des Trophées littéraires des Nouvelles d’Arménie Magazine revient cette année, en étoffant encore sa sélection. Crise sanitaire oblige, la remise des Trophées devrait avoir lieu lors d’une cérémonie dans les locaux de l’UGAB le 17 février prochain, retransmise en direct sur Armenews.

D’ici là, chaque jour, nous allons mettre l’accent sur les livres présélectionnés par la rédaction des Nouvelles d’Arménie Magazine. Aujourd’hui, Ordres de tuer, Taner Akçam, CNRS Editions.

Depuis les années 1990, les recherches de Taner Akçam portent sur le génocide arménien et ont permis, par leur excellence scientifique, de sortir ce sujet sulfureux de son relatif isolement dans le monde universitaire. Son dernier ouvrage, Ordres de tuer. Arménie 1915, constitue une nouvelle démonstration que, plus de cent ans après les faits, on peut encore progresser sur ces questions : il y aborde le sujet délicat des télégrammes de Talâat, qui furent découverts à Alep par l’intellectuel arménien Aram Andonian et qui livrent une vision glaçante de l’entreprise génocidaire, vue du point de vue du bourreau. En fait, on connaissait déjà bien ces télégrammes depuis 1920 grâce aux publications d’Aram Andonian, mais la diplomatie turque avait réussi, par un miracle dont elle a le secret, à convaincre, dans les années 1980, la communauté scientifique internationale que ces télégrammes étaient des faux et Andonian un faussaire. Le nouveau livre de Taner Akçam confirme de manière magistrale que, non seulement ces télégrammes sont bien authentiques, mais que les arguments avancés pour les discréditer étaient complétement fantaisistes. Une fois encore, est ainsi pose la question de la responsabilité de la turcologie européenne et américaine dans la diffusion et la validation des thèses négationnistes émanant de Turquie.