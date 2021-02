Trophées des NAM : focus sur Les petites Arménies de la Vallée du Rhône de Boris Adjemian

Et de 3 ! L’événement des Trophées littéraires des Nouvelles d’Arménie Magazine revient cette année, en étoffant encore sa sélection. Crise sanitaire oblige, la remise des Trophées devrait avoir lieu lors d’une cérémonie dans les locaux de l’UGAB le 17 février prochain, retransmise en direct sur Armenews.

D’ici là, chaque jour, nous allons mettre l’accent sur les livres présélectionnés par la rédaction des Nouvelles d’Arménie Magazine. Aujourd’hui, Les petites Arménies de la Vallée du Rhône, de Boris Adjemian, Editions Lieux Dits.

L’histoire des immigrations arméniennes en France traverse tout le vingtième siècle et reste d’actualité. La vallée du Rhône et ses environs en ont été un réceptacle majeur : non pas un couloir où l’on ne ferait que passer, mais une terre d’élection. À Romans, Valence, Montélimar, Aubenas, Saint-Martin d’Hères, Grenoble, Décines, Vienne, Lyon, Saint-Étienne ou Saint-Chamond, les immigrants et leurs descendants se sont enracinés. Après le temps des ghettos et du rejet, ils ont créé des Petites Arménies, tantôt éphémères et tantôt pérennes, dont nous percevons aujourd’hui l’héritage. Boris Adjemian écrit l’histoire de ces enracinements. Son livre retrace la succession des immigrations, entre l’arrivée des rescapés du génocide dans l’entre-deux-guerres, les départs en chantant vers l’Arménie soviétique et leurs retours amers, les nouvelles générations venues de Turquie, de Syrie et du Liban des années 1950 aux années 1980, puis plus près de nous les immigrants de l’Arménie indépendante. Au fil d’une histoire à taille humaine attentive aux réécritures de la mémoire et aux passés dans le présent, il interroge les multiples manières dont, ici ou là en diaspora, on vient à jeter l’ancre.