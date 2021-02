Trophées des NAM : focus sur Rendez-vous à Madras de Saténig Batwagan Toufanian

Et de 3 ! L’événement des Trophées littéraires des Nouvelles d’Arménie Magazine revient cette année, en étoffant encore sa sélection. Crise sanitaire oblige, la remise des Trophées devrait avoir lieu lors d’une cérémonie dans les locaux de l’UGAB le 17 février prochain, retransmise en direct sur Armenews.

D’ici là, chaque jour, nous allons mettre l’accent sur les livres présélectionnés par la rédaction des Nouvelles d’Arménie Magazine. Aujourd’hui, Rendez-vous à Madras, Saténig Batwagan Toufanian, Editions Thaddée.

Des liasses de lettres et de documents inédits datant du XVIIIe siècle viennent d’être découvertes à Madras. Sont-elles authentiques ? Il y est décrit avec malice, dans un texte à clé, les us et coutumes des marchands des comptoirs, au contact d’une mosaïque de peuples et religions. Certains détails croustillants ne manqueront pas de consterner le lecteur comme l’évocation des heurtoirs aux portes d’entrée des maisons, l’interdiction faite aux Arméniens de sortir de leur quartier d’Ispahan par jour de pluie, etc. L’échange de lettres prend par moment le caractère d’une intrigue policière quand il s’agit de déterminer l’origine ethnico-religieuse du cadavre d’un jeune homme dont la dépouille est revendiquée par un aréopage de communautés. C’est toutefois au riche marchand Chamir que revient le rôle central de cette comédie humaine exotique. Celui que l’on pourrait apparenter à Voltaire n’a produit rien moins que l’une des toutes premières constitutions au monde d’une république démocratique, curieusement intitulée Le Piège de l’orgueil, en duo avec son fils. Il l’a destiné à un pays rêvé, l’Arménie. Un paradoxe ? Plutôt une évidence au terme de cette correspondance.