Trophées des NAM : focus sur Un millionnaire à Lisbonne de JR Dos Santos

Et de 3 ! L’événement des Trophées littéraires des Nouvelles d’Arménie Magazine revient cette année, en étoffant encore sa sélection. Crise sanitaire oblige, la remise des Trophées devrait avoir lieu lors d’une cérémonie dans les locaux de l’UGAB le 17 février prochain, retransmise en direct sur Armenews.

D’ici là, chaque jour, nous allons mettre l’accent sur les livres présélectionnés par la rédaction des Nouvelles d’Arménie Magazine. Aujourd’hui, Un millionnaire à Lisbonne, JR Dos Santos, éditions Hervé Chopin.

À la veille de la Première Guerre mondiale, Kaloust Sarkisian règne sur l’empire du pétrole en Europe et dans l’Empire ottoman. Entre la vie dans les suites du Ritz de Paris et Londres, l’homme d’affaires millionnaire se consacre à sa collection d’art et à ses bien trop jeunes maîtresses. Mais l’Histoire n’a pas dit son dernier mot et le très discret arménien n’a pas fini de se battre... Se battre tout d’abord pour retrouver son fils emporté dans les « marches de la mort » en Arménie, mais aussi se battre pour ne pas perdre ses alliés et son honneur durant la Seconde Guerre mondiale, se battre pour préserver sa collection unique d’œuvres d’art et ne jamais cesser de l’enrichir. C’est à Lisbonne que le plus grand magnat du XXe siècle décide finalement de s’installer pour mener la danse géopolitique et s’attaquer à son plus grand adversaire : les États-Unis d’Amérique. Un choix qui étonne tout le monde... et notamment le dictateur Salazar. Inspiré de l’histoire de Calouste Gulbenkian, Un Millionnaire à Lisbonne retrace la deuxième partie de la vie de cet Arménien méconnu, qui a pourtant régné sur la géopolitique mondiale et qui a laissé à Lisbonne la plus importante collection d’œuvres d’art au monde. Avec sa plume précise, J. R. Dos Santos réussit une nouvelle fois à nous faire comprendre à quel point celui que l’on surnommait « Monsieur 5 %» a bouleversé l’ordre du monde. La biographie romancée est divisée en deux parties, « Horreurs », puis « Beauté ». Dans la première, les moindres faits du génocide arménien sont détaillés avec force, douleur et érudition. Le journaliste, présentateur du 20 h au Portugal, s’il a choisi le genre de la biographie romancée, n’en demeure pas moins attaché à la véracité des faits,ce qui rend l’ouvrage d’autant plus addictif. L’auteur sait magistralement combiner enjeux géopolitiques (avec l’émergence de l’or noir) et récit familial teinté des pires atrocités,avec des rebondissements et une réflexion intéressante autour de la beauté et de la réussite. Il réussit à nous plonger dans les méandres de la grande histoire grâce à sa puissance d’écriture très évocatrice : en rédigeant d’une manière visuelle, les mots disparaissent pour nous entraîner directement dans la situation voulue.

Claire Barbuti