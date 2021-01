72 civils Arméniens ont été tués en Artsakh par l’Azerbaïdjan selon le rapport du représentant des Droits de l’homme en Artsakh

Le Bureau du défenseur des droits de l’homme en Artsakh a dressé la liste des civils Arméniens tués par l’Azerbaïdjan lors de son invasion de l’Artsakh. Le rapport intègre également les meurtres de civils découverts après le cessez-le-feu. Ainsi le rapport recense le meurtre par l’Azerbaïdjan de 72 civils Arméniens dont 41 furent tués lors de la guerre et 31 après la guerre dont un certain nombre de cas de tortures et mutilations. Ce rapport fait également état de 163 civils blessés par les attaques azéries, avec violences physiques. Un rapport détaillé, avec des preuves irréfutables qui accusent Bakou. Mais lors de l’élaboration de ce rapport et après son élaboration, d’autres faits de disparitions de civils ou violences à leur encontre se faisaient jour.

Le rapport dans son détail est sur le site du défenseur des Droits de l’homme en Artsakh.

Détails sur le site des Droits de l’homme en Artsakh :

https://artsakhombuds.am/hy/document/785

Krikor Amirzayan