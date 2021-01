La délégation conduite par le président de l’Artskah est en visite de travail en Arménie

Le 29 janvier, le président de l’Assemblée nationale de la République d’Artsakh Arthur Tovmasyan accompagné du chef de la faction « Free Homeland-CDM » Arthur Harutyunyan, le chef de la faction « United Homeland » Marcel Petrosyan, membre de la faction « Justice » Karen Hovhannisyan et le chef d’état-major de NA, Robert Ghahramanyan, se sont rendus en Arménie et ont rencontré les chefs des administrations régionales de Hadrout, Kashatagh, Shahumyan et Shushi au siège opérationnel du gouvernement d’Artsakh.

Au cours de la réunion, ils ont évoqué les problèmes existants découlant des réalités d’après-guerre, discuté des moyens possibles de les résoudre et d’autres actions.

A l’issue de la réunion, le président de NA a transmis au médecin-pédiatre de la CJSC « Hadrut Medical Association », participant à la Première Guerre d’Artsakh, Yerjanik Khoren Hambardzumyan, le directeur du « Centre d’épidémiologie et d’hygiène » SNCO de Hadrout au Président պետական Prix de l’État pour services կապ à l’occasion du 29e anniversaire de la proclamation de la République d’Artsakh.