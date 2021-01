Présidé par le Premier ministre Nikol Pashinyan, le gouvernement continue de discuter du cadre macroéconomique et budgétaire pour 2022 et du programme de dépenses à moyen terme pour 2022-2024. L’agence « Armenpress » en a été informé par le bureau de presse du Premier ministre.

La réunion d’aujourd’hui a débattu des offres budgétaires soumises par les organismes d’État dans le cadre des prévisions. Il a été fait référence aux quotas d’allocation budgétaire, aux priorités par secteur, aux dépenses, à la croissance économique, aux investissements, aux prévisions de dépenses récurrentes et en capital.

Le Premier ministre a souligné que l’évolution économique en 2022 et dans les prochaines années dépendra de la qualité et de l’efficacité des travaux menés en 2021 sur l’administration fiscale, de la rentabilité, du développement économique et de la stabilité financière. Selon Nikol Pashinyan, il existe un potentiel important pour fournir les composants ci-dessus, et des efforts constants devront être faits dans ce sens.

Le Premier ministre a chargé les chefs des départements concernées de formuler et de soumettre des propositions concrètes sur les questions susmentionnées.