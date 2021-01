Les ministres des affaires étrangères russe et azerbaïdjanais discutent de la mise en œuvre des accords sur le Haut-Karabakh

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a eu une conversation téléphonique aujourd’hui avec le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Jeyhun Bayramov, a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

Les ministres des Affaires étrangères ont discuté de la mise en œuvre des accords conclus par les dirigeants de la Russie, de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan le 9 novembre 2020 et le 11 janvier 2021 autour du Haut-Karabakh, ainsi que des questions urgentes relatives à la coopération bilatérale et à la collaboration politique extérieure, notamment à l’ONU et à l’OSCE.

ARMENPRESS.