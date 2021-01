Sergueï Lavrov et Djeyhan Bayramov a discuté de la mise en œuvre des accords conclus sur le Haut-Karabagh

Le 29 janvier, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a eu une conversation téléphonique avec son homologue azéri Jeyhun Bayramov. Comme le rapporte le service de presse du ministère russe des Affaires étrangères a publié une déclaration à ce sujet.

Les ministres des Affaires étrangères ont discuté de la mise en œuvre des accords conclus par les Présidents de la Russie, de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan les 9 novembre 2020 et 11 janvier 2021, ainsi que des questions urgentes de coopération bilatérale et de coopération en politique étrangère, y compris à l’ONU et à l’OSCE .