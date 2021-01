La FFA prévoit de démarrer la construction du stade de la ville d’Abovyan

Le projet de reconstruction de l’Abovyan City Stadium est prêt.

Les travaux de construction vont bientôt commencer. En particulier, une nouvelle pelouse sera installée, les gradins du stade, les sections des vestiaires seront réparés, les zones adjacentes au stade seront améliorées. Un petit terrain d’entraînement sera construit. Selon le nouveau projet, la tribune orientale aura un toit. Il est prévu d’installer un éclairage à l’avenir.

Une fois mis en service, le stade sera de classe II de l’UEFA. Cela signifie qu’il sera possible d’y organiser à la fois des matches de Premier League arménienne et des matches internationaux, en particulier des matches avec la participation de l’UEFA Champions League, des éliminatoires de la Ligue Europa (jusqu’au deuxième tour), des équipes de jeunes et juniors arméniens.

ARMENPRESS.