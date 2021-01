COVID -19 : l’Arménie signale 59 nouveaux cas et 265 guérisons en un jour

Selon le ministère arménien de la Santé au 29 janvier à 11 heures l’Arménie avait confirmé 59 nouveaux cas d’infections au coronavirus et 265 guérisons et 2 décès en une journée. Depuis l’apparition du virus, l’Arménie a enregistré au total 166 728 cas d’infection dont 156 910 ont été guéris et 3069 sont décédés.

1190 tests ont été pratiqués en Arménie au cours de la dernière journée. Le 29 janvier 5984 patients atteints du Covid-19 étaient traités en Arménie.

Le nombre de patients atteints du coronavirus mais décédés d’une autre maladie a atteint 765.

ARMENPRESS.