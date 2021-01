Henikh Mkhitaryan ( AS Rome) prête pour le match AS Rome-Hellas Verona

Le capitaine de l’équipe d’Arménie et milieu de terrain de l’AS Rome est prêt pour le match AS Rome-Hellas Verona (Vérone) dimanche soir (20h45) au stade olympique de Rome.

Henrikh Mkhitaryan qui n’avait pas joué le dernier match avec l’AS Rome revient d’une petite blessure. Selon Sky Sports, l’Arménien est prêt à la rencontre de dimanche. Henrikh Mkitaryan a participé cette saison à 18 rencontres de Série A avec l’AS Rome et marqué 8 buts et réalisé 8 passes décisives. L’Arménien étant aujourd’hui l’un des joueurs-clés de l’AS Rome.

Krikor Amirzayan