L’Union européenne salue le retour de 5 prisonniers de guerre Arméniens d’Azerbaïdjan

L’Union européenne a salué le retour de 5 prisonniers de guerre Arméniens d’Azerbaïdjan et a appelé à libérer immédiatement les militaires restants, a déclaré le porte-parole de la Commission européenne, Peter Stano, sur Twitter.

« L’Union européenne se félicite de la libération de 5 militaires arméniens capturés par l’Azerbaïdjan en novembre et appelle à la libération immédiate des 57 encore en détention. Cela contribuerait à renforcer la confiance entre les deux pays, ce qui est important pour une paix durable dans la région » a-t-il déclaré.

Le 28 janvier, 5 prisonniers de guerre furent libérés par l’Azerbaïdjan et retournés en Arménie grâce à la médiation russe et aux efforts du Service de Sécurité nationale arménien. Les 5 prisonniers de guerre faisaient partie des 62 militaires Arméniens qui ont été capturés par l’Azerbaïdjan dans la région de Hadrout en novembre 2020