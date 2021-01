Le temps nous est compté, par Mooshegh Abrahamian

Dans 3 mois le 24 avril…..Certains, comme si rien ne s’était passé pendant 45 jours, préparent la rituelle commémo, peaufinent leur éternel discours célébrant devant quelques élus d’astreinte l’amitié des peuples arménien et français, appelant à la « vigilance » contre les ambitions d’Erdogan ou contre quelques loups gris qui menacent les « vâleurs » de la république.

Comme si rien ne s’était passé, certains nous invitent même à nous souvenir du 18 janvier 2001, date de la reconnaissance du génocide du bout des lèvres par l’assemblée nationale. Pourquoi pas une commémo de plus ?

Ceux qui fondaient l’espoir que nous serions secourus par l’Occident ou par la Russie doivent se rendre à l’évidence : nous n’avons aucune monnaie d’échange pour les nombreux Etats qui préfèrent courtiser ceux qui veulent nous anéantir. Le Royaume-Uni, constant dans sa politique anti-russe bi-séculaire, a ouvertement encouragé Erdogan à la guerre en lui envoyant Richard Moore, chef du MI6.

Plus insupportable, le double langage des autorités françaises. Macron affirme que les Turcs ont franchi la « ligne rouge » en envoyant des djihadistes syriens en Artsakh. En même temps des avions Mirage 2000 sont envoyés ….. vers les côtes russes de la Mer Noire pour chatouiller la moustache de Poutine, sans doute au nom de l’Otan. En même temps, le ministre Le Drian affirme que la France doit rester neutre puisque co-présidant le groupe de Minsk !!! Cerise sur le gâteau amer : la France envoie une aide médicale identique à l’Arménie et à l’Azerbaïdjan !!

Que dire alors des médias français ? Ils ont presque tous choisi les thèses de l’agresseur. La toponymie : Karabagh et non Artsakh, Choucha et non Chouchi, Kelbadjar et non Karvadjar…. Le qualificatif pour nommer les combattants de la liberté : séparatistes. Le « Droit » : référence sans aucun scrupule au découpage stalinien.

Posons-nous la question : de quel poids a pesé la diaspora dans ce combat pour la survie du peuple arménien ? Plus précisément, quelle pression a-t-elle exercé sur le pouvoir et les médias pour faire bouger les lignes ? Oui René Dzagoyan, nous sommes SEULS. Les appels à la solidarité compassionnelle, humaniste ou civilisationnelle sont des attrape-nigauds.

Il est temps de rompre avec la pensée unique. Il est temps de dépasser ce foisonnement d’associations réduit à l’impuissance quand il s’agit de rien moins que de la survie de la mère-patrie. Il convient de remettre sur le métier l’excellent projet du CFA. Créer, enfin, un organe représentatif unique et démocratique.

Pourquoi ne pas commencer, via un forum unique, par exemple organisé par les NAM, à répondre à la question essentielle : comment la diaspora doit-elle s’organiser pour mobiliser les talents et les énergies au profit de la mère-patrie ? Nos héros de la diaspora nous ont montré le chemin : ceux qui sont allés combattre ou soigner, ceux qui ont crié drapeau en main Artsakhe mern é.

Sans la diaspora, l’Arménie n’a pas d’espoir et la guerre qui vient sera peut-être la dernière. Déjà l’ennemi organise des manœuvres militaires azéro-turques à Kars.

Oui Monseigneur Norvan Zakarian, apprendre la langue sera indispensable pour s’identifier pleinement à nos frères du Caucase.

Oui René, à deux – diaspora et mère-patrie- nous sommes déjà moins seuls !

Un travail de longue haleine nous attend pour que demain, nos jeunes puissent aller « planter des arbres fruitiers », créer des pôles d’excellence, et « fabriquer des drones pour protéger le tout » comme tu dis.

Nous sommes seuls et le temps nous est compté.

Mooshegh Abrahamian

le 27/01/2021