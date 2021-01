Limogeage du général Najmeddin Sadigov, le chef d’état-major des forces armées d’Azerbaïdjan…pendant la guerre de l’Artsakh

Bakou donnait très peu d’informations sur le sort de son ministre de la Défense viré quelques jours avant le conflit en Artsakh et remplacé par des généraux Turcs…

Le Ministère de la défense de l’Azerbaïdjan, était également resté silencieux quant au sort de son chef d’etat-major de son armée, le général Najmeddin Sadigov. On vient d’apprendre que depuis quatre mois ce avait été démissionné -officiellement « démis de ses fonctions »- pour être transféré dans la réserve de l’armée…

L’agence Turan informe que le général avait été remercié pendant la deuxième guerre du Haut-Karabagh et plus précisément « selon des sources militaires, N. Sadigov avait été évincé au début de la guerre du Haut-Karabagh ». Il avait eu le tort de ne pas plaire au président-dictateur Aliev qui avait constaté une insuffisance de l’armée azérie face aux Arméniens au début de la guerre en Artsakh. Mais Erdogan est venu avec son armée soutenir Aliev afin que les forces azéries avancent sur le terrain face à la résistance farouche des Arméniens.

L’agence de presse Turan note que « Malgré le fait qu’environ 4 mois se sont écoulés depuis la démission de Sadigov, personne n’a encore été nommé chef d’état-major général ». A priori, les généraux Turcs suffisent à priori pour encadre l’armée azéri…

Krikor Amirzayan