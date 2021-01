Discours de félicitations du Premier ministre Nikol Pachinian à l’occasion de la Journée de l’Armée

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a rendu visite au ministère de la Défense à l’occasion de la Journée de l’armée - le 29e anniversaire de la formation des forces armées de la République d’Arménie, où il a rencontré les hauts fonctionnaires des forces armées.

Les participants à la rencontre d’abord avec une minute de silence ont rendu hommage à la mémoire de tous les militaires, volontaires et combattants de la liberté qui ont sacrifié leur vie pour le bien de la Patrie. Ensuite, le Premier ministre Nikol Pachinian a prononcé un discours de félicitations, dans lequel, en particulier, il a noté :

« Honorable Ministre de la Défense,

Messieurs généraux et officiers,

Chers participants,

L’Armée arménienne, la République d’Arménie, l’Artsakh, le peuple arménien ont traversé une épreuve assez sévère et cruelle liée à la guerre de 44 jours. Je tiens à souligner que dans cet environnement d’amertume, nous ne devons pas oublier l’héroïsme sans précédent que plusieurs de nos soldats, officiers, généraux et volontaires ont mené pendant la guerre de 44 jours pour la défense de la Patrie.

Bien entendu, nous devons aujourd’hui pouvoir apprécier les sacrifices consentis par nos soldats, officiers, généraux et volontaires pendant cette guerre. Nous devons pouvoir regarder vers l’avenir avec optimisme - aujourd’hui. Bien entendu, aujourd’hui, nous devons nous demander ce que nous n’avons pas fait pour garantir une capacité de combat de haut niveau à notre pays et à l’armée bien sûr.

Ce sont des questions auxquelles nous devons obtenir des réponses, bien sûr, nous devons faire face à ces questions et c’est notre tâche la plus importante à venir. Soit dit en passant, je voudrais dire que cette tâche est une des priorités du ministère de la Défense, cette tâche est enregistrée comme un point prioritaire de l’ordre du jour par l’état-major de commandement de l’état-major général des forces armées, des efforts sont en cours à cet effet. Relever les défis sécuritaires de notre pays et garantir une capacité de combat de haut niveau à notre pays et à l’armée dépend largement de l’efficacité de ce travail.

Une chose est claire, la sécurité de la République d’Arménie, de l’Artsakh, du peuple arménien, comme auparavant, reste une priorité absolue aujourd’hui, l’outil numéro un pour assurer la sécurité est l’Armée arménienne, les Forces armées d’Arménie. Nous devons également souligner l’interconnectivité évidente entre les processus économiques, juridiques et politiques et l’efficacité au combat des forces armées, car les forces armées ne sont pas une île isolée, ils portent l’empreinte de toutes les influences, l’impact positif-négatif de ces phénomènes que nous avons dans notre pays, à partir de la culture de l’activité économique en termes de paiement des impôts. Après tout, sur quoi repose notre armée ? Sur quoi notre armée compte-t-elle, y compris les ressources qui sont collectées dans l’économie par les citoyens et qui sont données à l’armée par le biais du budget pour assurer ses objectifs et ses besoins, et ainsi de suite.

Nous devons réévaluer ces défis, l’agenda et devons former les nouvelles approches, les nouvelles perceptions et les compréhensions de cet agenda, qui doit garantir la sécurité de notre pays. Bien entendu, le monde moderne n’est pas organisé de manière à permettre à chaque pays d’assurer par lui-même une sécurité globale. Même les pays les plus puissants du monde cherchent des alliances et placent la sécurité de leurs pays dans une logique d’entraide.

La République d’Arménie ne fait aucune exception à cet égard, nous devons continuer à développer nos relations alliées avec notre principal partenaire de sécurité, la Fédération de Russie. Nous devons continuer à développer nos relations dans le cadre de l’Organisation du Traité de sécurité collective et assurer la sécurité de notre pays et de notre peuple grâce à des mécanismes internationaux. Mais en tout cas, je tiens à le signaler avant tout, nous sommes ceux qui assurent la sécurité de notre pays. Nous devons faire ce travail sans relâche, sans dépression, sans pessimisme. Nous devons être optimistes quant à la construction de notre futur environnement de sécurité.

A l’occasion de la Journée de l’Armée, je veux féliciter tous les militaires, soldats, généraux, volontaires, combattants de la liberté, dont les activités ont constitué la base de la formation de l’Armée arménienne. Je veux remercier tous les militaires pour leur service. Aujourd’hui et hier, leur service était très difficile et cela continue d’être difficile à tous égards, d’ailleurs, naturellement après la guerre, de nombreuses difficultés nouvelles sont apparues, mais même avant la guerre, la profession de soldat et le service militaire n’étaient pas faciles en République d’Arménie car était associée à de nombreuses difficultés.

C’est un grand honneur d’être soldat, militaire en particulier en République d’Arménie, mais nous devons admettre que c’est un grand défi pour tout le monde. C’est un grand défi non seulement pour les militaires eux-mêmes, mais aussi pour leurs familles, qui traversent des difficultés, qui surmontent de nombreuses difficultés. Je tiens à remercier toutes les familles de nos militaires pour leur patience, leur endurance, pour avoir soutenu fermement leurs proches, qui rendent leur service sacré à la République d’Arménie.

Messieurs les généraux,

Messieurs les officiers,

Je vous remercie encore une fois pour le dévouement, les sacrifices, le service que vous avez rendu à la République d’Arménie. Et je veux exprimer l’espoir et la confiance que ces services seront appréciés.

Que personne ne pense que je prétends que le service militaire, comme celui de nous tous, est impeccable et parfait. Tout n’est pas comme ça. Il n’existe pas de service de ce type non seulement en Arménie, mais ailleurs, en général. Néanmoins, pour construire l’avenir, il faut pouvoir valoriser les services vraiment dignes d’appréciation, nous devons être déterminés, avoir le courage de faire face à nos lacunes, de les diagnostiquer et de les éradiquer.

Je suis convaincu que grâce à ce travail, nous aurons la solution de nos problèmes et nous aurons la situation dont nous avons rêvé, dont nous rêvons. Nous serons certainement à la hauteur de la tâche, qui est d’assurer la sécurité de l’Arménie et de l’Artsakh. C’était notre priorité hier et c’est notre priorité aujourd’hui. Je vous remercie.

Les problèmes et défis auxquels sont confrontées les Forces armées ont été discutés à la suite des remarques du Premier ministre. D’autres mesures cohérentes pour y remédier ont été décrites au cours de la consultation.