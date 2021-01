L’ex-président Kotcharian est sûr qu’il l’emportera avec ses alliés en cas d’élections

“Nous avons la logistique et une équipe pour mener un combat politique”, a déclaré l’ancien président Robert Kotcharian dans une interview télévisee diffusée dans la soirée du mercredi 27 janvier, en se montrant prêt à revenir en politique, à la faveur de législatives anticipées qu’il se dit sûr de pouvoir remporter, avec ses alliés politiques de l’opposition, même si elles étaient organisées par l’actuel gouvernement de Nikol Pachinian. R. Kotcharian a indiqué qu’il continuait à croire pourtant que de telles élections devraient se tenir après la démission de Nikol Pachinian et passé un certain “délai”. “Mais si les autorités parviennent à convoquer les élections avant – et elles semblent disposer d’assez de voix au Parlement – je ne pense pas qu’il serait juste de ne pas [y] participer. Je pense au contraire qu’il convient de participer. Ou alors, nous permettrons à ces personnes [au pouvoir] de restaurer leur autorité”, a poursuivi l’ancien président interrogé par trois media.

N.Pachinian s’était montré disposé à la fin décembre à organiser de nouvelles élections législatives après des semaines de manifestations à l’appel d’une coalition de 17 partis d’opposition qui l’accusent d’avoir mener le pays à la défaite l’automne dernier dans la guerre contre l’Azerbaijan. Regroupé dans un Front du salut national, ces partis exigent sa démission et la tenue d’élections anticipées qui seraient convoquées dans l’année par un gouvernement interimaire. Le Front du salut national a rejeté jusqu’à maintenant la proposition de Pachinian d’organiser le scrutin, en faisant valoir que le pays n’est pas prêt à ce vote dans le contexte actuel et que les autorités le truqueraient. Certains des leaders de cette coalition ont d’ores et déjà appelé à un boycott en cas d’élections. R. Kotcharian, qui a soutenu les manifestations anti-gouvernementales, a indiqué qu’il partageait les préoccupations de l’opposition. “Mais si ces gens [au pouvoir] ne comprennent pas que convoquer des élections dans ces conditions serait dangereux pour le pays et s’engageant quand même sur cette voie, je ne pense pas qu’il serait juste de les les laisser seuls face au peuple dans ces élections. C’est pourquoi nous participerons [aux élections] et vaincrons », a martelé l’ancien président, qui risque par de telles positions d’accréditer l’argument de Pachinian selon lequel la coalition n’avait pu mobiliser massivement lors de sa campagne de manifestations en novembre et en décembre parce que l’opinion publique suspectait le mouvement de protestation d’être instrumentalisée par les tenants de l’ancien régime pour opérer leur retour.

L’ancien président âgé de 66 ans, qui a dirigé l’Arménie entre 1998 et 2008, n’a pas fourni de détails sur la composition de son « équipe » électorale. Il n’a pas précisé non plus s’il entendait prendre la tête d’une liste électorale et briguer le poste de premier ministre. R.Kotcharian est la « bête noire » du gouvernement de Pachinian depuis qu’il a pris le pouvoir à la faveur de la “Revolution de velours ” d’avril-mai 2018. Il a été arrêted une première fois en juillet 2018 sous l’accusation de coup d’Etat et de corruption et a multiplié depuis les va et vient en prison, dans un bras de fer avec Pachinian auquel certains reprochent de lui mener une guerre personnelle, pour avoir payé de deux ans de prison son soutien à Levon Ter Petrossian lors des manifestations postélectorales de fevrier mars 2008, qui avaiient donné lieu à une violente répression ochestrée par Kotcharian avant l’investiture contestée de l’ancien président Serge Sarkissian, qui était alors son dauphin.

R. Kotcharian, qui avait bénéficié du soutien déclaré de V.Poutine, avait été libéré de prison contre caution en juin 2020 dans l’attente du verdict d’un procès fleuve historique. Le procès a repris le 19 janvier, près de quatre mois après avoir été interrompu par la guerre du Karabagh, dont la gestion par Pachinian avait donné lieu aux vives critiques de Kotcharian, qui avait retrouvé langue pour l’occasion avec les anciens présidents Sarkissian et Ter Petrossian, surmontant ainsi leurs hostilités réciproques. Hrachya Hakobian, un député pro-gouvernementa et beau-frère de Pachinian, a préféré ironiser jeudi sur les ambitions politiques de Kotcharian, en esimant que l’ex-président n’avait aucune chance de remporter les élections. “Notre peuple a déjà fait l’expérience de 10 années de pouvoir de Kotcharian, des meurtres politiques et autres commis durant les mandats de Kotcharian”, a-t-il déclaré, cité par le service arménien de RFE/RL. H.Hakobian a par ailleurs indiqué que l’alliance Im Kayl (Mon Pas) de Pachinian était en mesure de gagner les élections malgré l’issue désastreuse de la guerre. “Quel qu’aurait été le gouvernement en place, cette guerre aurait eu lieu et nous l’aurions perdue”, a-t-il affirmé, rejetant la responsabilité sur les anciens dirigeants du pays. Dans sa dernière interview, Kotcharian a une fois encore durement critiqué la gestion des six semaines de guerre par Pachinian, dont le bilan est au moins de 3 500 soldats arméniens tués. Il a aussi accusé Pachinian d’avoir compromis gravement la sécurité nationale de l’Arménie et d’avoir transformé de fait le pays en un “protectorat” russe.