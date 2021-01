Un website turc officiel dédié aux génocides, sauf...

Après l’arrivée des Loups gris en Artsakh, on pouvait s’attendre à tout sauf à l’inconcevable. Le 27 janvier 2021, à l’occasion de la Journée Internationale à la Mémoire des Victimes de la Shoah, la Direction des Communications turque, dépendant directement de la présidence, a édité un site en langue anglaise intitulé « weremember », dédié au souvenir des génocides et crimes de guerre, tout en prenant la précaution d’indiquer que la Prévention et la punition du crime de génocide date du 9 décembre 1948.

Plusieurs pages décrivent, d’une part, ce qu’est un génocide et sa définition édictée par Raphaël Lemkin, qui lui-même avait tiré le concept de génocide à partir de l’extermination des Arméniens par les Jeunes Turcs. Bien entendu weremember ne cite à aucun moment le Génocide des Arméniens. Seuls sont cités : l’Holocaust, le génocide cambodgien, celui du Rwanda et Srebrenica.

Ainsi, en ce jour du 29 janvier 2021, 20 ans après le reconnaissance du Génocide des Arméniens par la République française, bientôt suivie de plusieurs dizaines d’états à travers le monde, la Turquie d’Erdogan lance-là un humiliant camouflet à l’ensemble des Arméniens de la planète. Nous attendons les réactions de la communauté internationale.

Jean Eckian

weremember à l’aplomb de consacrer une page entière à l’ « adhésion » de la Turquie à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Est ainsi décrit par le menu l’article 76 décrivant et réglementant toutes les actions punissables, et dont l’alinéa 4 précise que « Ces infractions ne sont pas soumises à prescription. » De même il est précisé ce qui suit : « Dans le cas où l’acte constituant le crime de génocide est commis contre les membres d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux avec l’intention de détruire, en tout ou en partie, « par l’exécution du plan » en commettant l’un des actes énumérés dans au 1er paragraphe de l’article 76 du Code pénal turc, les éléments objectifs de l’infraction sont établis. La caractéristique principale de ce crime en termes d’élément subjectif est que l’acte de génocide ne peut être commis qu’avec une intention spécifique (dolus specialis). En d’autres termes, les actes constitutifs du crime de génocide doivent être commis avec l’intention spécifique de détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux, en tout ou en partie. Étant donné que l’auteur commet sciemment et volontairement des actes qui constituent le crime de génocide, il n’est pas possible de commettre ce crime par négligence. »

Enfin, pour couronner le tout, le président-sultan lui-même s’adresse au public face caméra par ces mots :

« Nous constatons que les idéologies racistes et discriminatoires se renforcent dans diverses parties du monde et qu’il y a une escalade drastique des discours de haine et des crimes. Les violentes attaques, en particulier contre les lieux de culte tels que les mosquées, les synagogues et les églises, se multiplient. Le racisme culturel se transforme en une menace pour la sécurité qui capture la politique, rend la vie quotidienne difficile et sape la volonté des gens de vivre ensemble. Avec la pandémie de coronavirus, la discrimination contre certains segments de la société ayant des identités ethniques, des religions, des langues et des apparences différentes a également augmenté. La prévalence de ces actions sur les plateformes numériques aujourd’hui doit également être soigneusement surveillée.

LE RACISME CULTUREL SE TRANSFORME EN UNE MENACE DE SÉCURITÉ QUI CAPTURE LA POLITIQUE, REND LA VIE QUOTIDIENNE DIFFICILE ET SAUF LA VOLONTÉ DES GENS DE VIVRE ENSEMBLE.

Cependant, les événements tragiques qui ont eu lieu au siècle dernier ont montré à quel point les idéologies racistes pouvaient infliger de profondes blessures. Les signes de l’Holocauste, les génocides bosniens, rwandais et cambodgiens, dans lesquels des millions de personnes ont perdu la vie, étaient évidents avec la discrimination systématique, la marginalisation et la montée des discours de haine bien avant ces massacres. Tous ces génocides, qui sont passés dans l’histoire comme la honte de l’humanité, sont des exemples vivants qui rappellent à la communauté internationale sa responsabilité de lutter contre toutes sortes de discriminations et de prévenir les crimes contre l’humanité.

La leçon la plus importante à tirer de ces événements regrettables est que les États, avec une approche humaine, ne restent pas indifférents aux crises humanitaires. Lutter contre ces discours de haine qui constituent une menace pour la paix, la sécurité et la stabilité mondiales n’est pas seulement le devoir des victimes mais de nous tous en tant qu’humanité. Si nous ne disons pas « arrêtez » le terrorisme raciste aujourd’hui, les prochaines générations devront payer le prix d’une telle négligence avec nous. Dans cette cause, la Turquie a déployé et déploiera des efforts significatifs dans toutes les plateformes internationales dont elle est membre, en particulier dans l’Alliance des civilisations.

Il est de la responsabilité partagée de la communauté internationale de protéger ceux qui sont victimes de violence en raison de leurs croyances et de leur identité et d’instaurer une culture de paix fondée sur le respect des différences. Cela va bien au-delà d’une simple attitude morale qui devrait être adoptée par chaque État, mais aussi d’une obligation contractuelle en vertu de la Convention des Nations Unies de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide. Chaque organisation internationale, gouvernement, médias, société civile, groupe religieux et leader d’opinion a un rôle essentiel à jouer dans ce contexte.

À la lumière de cette réflexion, nous appelons la communauté internationale à prendre les mesures nécessaires pour éviter que des tragédies telles que l’Holocauste, la Bosnie, le Rwanda et le Cambodge ne se reproduisent. Nous invitons toute l’humanité à adopter une attitude globale à l’égard du génocide et des crimes contre l’humanité et à afficher cette attitude avec détermination.

Nous invitons toute l’humanité à adopter une attitude globale à l’égard du génocide et des crimes contre l’humanité et à afficher cette attitude avec détermination.

À cette occasion, je rappelle respectueusement les souvenirs des victimes du génocide et souhaite la paix, la sécurité et la prospérité pour le monde entier, avec l’espoir d’un avenir où cesseront toutes sortes de discours discriminatoires et de haine, ainsi que le génocide et les crimes contre l’humanité. ne sera pas expérimenté. »

Recep Tayyip Erdogan

Président de la République de Turquie